’Teatro in carcere’, avanti insieme. Il Nucleo continua a sensibilizzare

Il teatro come fonte di benessere psichico e occasione di inclusione. E’ con questo spirito che all’interno della Casa Circondariale di Ferrara il Teatro Nucleo prosegue, con il coinvolgimento di una trentina di detenuti, il proprio progetto di ’Teatro in carcere’, a cui il Comune di Ferrara ha destinato un nuovo contributo di 15mila euro approvato oggi dalla giunta, su proposta dell’Assessorato alle Politiche sociali. ’Il teatro - dice l’assessora Cristina Coletti - si è dimostrato in questi anni uno strumento per le persone che vi prendono parte all’interno del carcere cittadino, per socializzare e valorizzare le proprie competenze e capacità, oltre che per favorire l’autostima compromessa dalla condizione di detenzione. E’ un’opportunità di rilancio e di crescita personale, un’occasione per intraprendere un percorso di alfabetizzazione non solo linguistica, ma anche emotiva a relazionale. Il tutto con l’obiettivo di tutelare il benessere dei detenuti e soprattutto la loro esperienza di rieducazione e reinserimento nella società, favorendone l’inclusione sociale e contrastando i pregiudizi’. L’attività del Teatro Nucleo svolta all’interno della Casa Circondariale ha portato alla creazione di 6 produzioni teatrali nuove, che al momento dello spettacolo finale hanno visto una partecipazione di 2mila spettatori. Attualmente è in fase di svolgimento un nuovo corso di sceneggiatura, tenuto dalla sceneggiatrice Heidrun Schleef, la quale durante la propria carriera ha ottenuto 2 Nastri d’Argento e una Palma d’Oro al Festival del Cinema di Cannes. Il progetto prevede una fase laboratoriale per l’acquisizione da parte dei detenuti di una formazione attoriale e la realizzazione di uno o più spettacoli su temi specifici con il coinvolgimento nelle repliche di tutti i partecipanti, oltre alla produzione di documentazione sui risultati ottenuti, per divulgare e sensibilizzare sul percorso svolto sia i cittadini che gli stessi detenuti.