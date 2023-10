Teatro in carcere: ecco il progetto ’Passi sospesi’

In occasione della conclusione del progetto Attach (the ArT of Theatre As a second CHance), co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, Balamós Teatro, in collaborazione con il Centro Teatro Universitario di Ferrara, organizza un incontro pubblico sul tema del teatro in carcere. L’incontro si terrà oggi alle 18 nella sede del Ctu in via Savonarola 19. Dopo la proiezione del video documentario di Marco Valentini sul progetto teatrale Passi Sospesi di Balamós Teatro negli Istituti Penitenziari di Venezia, si terrà una discussione pubblica per riflettere sulla funzione del teatro negli istituti penitenziari, confrontarsi sul rapporto tra carcere e territorio, comprendere quale ruolo può avere la società nel percorso rieducativo della pena. Al centro c’è la considerazione che le buone pratiche del teatro costituiscono un elemento fondamentale per una reale crescita delle persone detenute e per il potenziamento del loro percorso di risocializzazione. Il programma della giornata: saluti di Giuseppe Lipani, direttore Centro teatro universitario di Ferrara; introduzione di Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamós Teatro, conduttore del progetto Passi Sospesi negli Istituti Penitenziari di Venezia; proiezione del video documentario di Marco Valentini “Passi Sospesi”. Interventi di: Marco Foffano, garante dei detenuti del Comune di Venezia (in collegamento); Stefania Carnevale, delegata Unife alle relazioni con l’Amministrazione penitenziaria; Andrea Pugiotto, prof. diritto costituzionale, Unife; Vito Minoia, presidente coordinamento nazionale teatro in carcere (in collegamento).