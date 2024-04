Teatro Nucleo approda in carcere ‘Fegato’, i detenuti e Prometeo

Martedì 7 maggio alle 19 i detenuti partecipanti al laboratorio teatrale a cura del Teatro Nucleo nel carcere di Ferrara porteranno in scena ‘Fegato’, il nuovo spettacolo teatrale ispirato alla figura di Prometeo che ha visto il suo debutto lo scorso dicembre al Festival Trasparenze di Teatro Carcere. Grazie alla collaborazione della direzione dell’istituto detentivo, per l’occasione la casa circondariale aprirà le porte agli spettatori esterni, che potranno accedere su prenotazione entro domenica alla mail festivalrabicano@gmail.com. Fegato, con la regia di Marco Luciano e la collaborazione di Veronica Ragusa, Giovanni Simiele e Andrea Zerbini, è il lavoro più recente realizzato insieme agli attori detenuti del carcere di Ferrara, liberamente ispirato al mito di Prometeo. In greco antico Prometheus è "Colui che pensa prima". "Ma se Prometeo avesse saputo cosa l’umanità sarebbe diventata, avrebbe comunque rubato il fuoco agli dèi e subito il martirio eterno sui monti del Caucaso con il fegato dilaniato ogni giorno dall’aquila Aithon?" si chiede Marco Luciano, di Teatro Nucleo.

"Ispirati dalla lettura dell’operetta morale di Giacomo Leopardi ‘La scommessa di Prometeo’ abbiamo intrapreso questo viaggio creativo intorno allo spettacolo Fegato. In questo primo studio, con la compagnia di attori detenuti abbiamo voluto lavorare sul sogno premonitore, sull’incubo che probabilmente Prometeo ha avuto la notte prima di andare a rubare il fuoco per donarlo agli uomini".

Teatro Nucleo dal 2005 lavora al progetto di Teatro carcere con gli attori detenuti dell’Arginone, dove la pratica teatrale è ormai divenuta un’attività quotidiana. Un gruppo di detenuti, una parte sempre quelli, una parte circolante, ha scelto il teatro come elemento della propria vita. La continuità del lavoro ha permesso uno sviluppo della funzione formativo-pedagogica dei laboratori teatrali sia per i detenuti che per gli operatori. Dall’accumulo di esperienza è maturata l’esigenza di trasformare il laboratorio da un’attività che inizia e si conchiude in sé stessa a un lavoro che ha la necessità di interagire con altre persone; gli incontri hanno assunto così in parte la forma di prove per la creazione non solo di spettacoli, ma anche di prodotti audiovisivi. Per informazioni e per prenotare scrivere a festivalrabicano@gmail.com. Il biglietto ha un costo di 10 euro acquistabile con Paypal o al Teatro Julio Cortazar (Via della Ricostruzione 40 Pontelagoscuro).