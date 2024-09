Teatro Nuovo, un mix di cultura e comicità

Il Teatro Nuovo di Ferrara svela il cartellone 2024-25, che, sulla scia del successo delle passate stagioni, si conferma ricco e diversificato per soddisfare un ampio pubblico, con diversi autori e generi di spettacolo, produzioni importanti e interpreti di primo piano oltre ad eventi fuori stagione. Per il cartellone ‘Cultura e spettacolo’ si parte il 27 ottobre con Giuseppe Cruciani in "Via Crux. Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire", il 15 novembre il grande filosofo, psicoanalista e giornalista Umberto Galimberti in "L’etica del viandante", il 14 dicembre salirà sul palco del Nuovo per la prima volta Pierpaolo Spollon con "Quel che provo dir non so", il 27 marzo torna Vincenzo Schettini con "La fisica che ci piace" e si chiude il 17 maggio con il ritorno di Roberta Bruzzone con il nuovo spettacolo "Delitti allo specchio".

La proposta dei comici anche quest’anno è ricca ed importante. L’11 ottobre e il 10 gennaio tornano Awed, Dose, Dadda con la seconda e nuova stagione di "Esperienze D. M.", il 25 ottobre torna Filippo Caccamo stavolta con "Le Filippiche", poi 4 date, 23 ottobre 27 novembre, 12 febbraio, 12 marzo per il grande comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi con "Osteria Giacobazzi", il 24 novembre tornano i Legnanesi con il nuovo spettacolo "Ricordati il Bonsai", per la prima volta al Nuovo il 7 dicembre si esibirà Beatrice Arnera in "Pronto, Freud?", il 13 dicembre sarà il turno di Eleazaro Rossi, con "Grande figlio di p’, il 21 dicembre torna Paolo Ruffini con la Compagnai Mayor Von Frinzius nel nuovo spettacolo "Din Don Down", per la prima volta sul palco del Nuovo arrivano Gli Autogol il 7 febbraio con "Calcio Spettacolo", poi Maurizio Lastrico il 28 febbraio, Vito il 29 marzo con "L’altezza delle lasagne.

Monologo di sopravvivenza gastronomica’, Paolo Cevoli il 12 aprile con "Figli di Troia" e si chiude il 6 maggio con il nuovo spettacolo di Francesco Cicchella "Tante belle cose". Ricchissima anche la stagione di musica: l’8 novembre con Michele Zarrillo nel suo nuovo tour "Cinque Giorni da 30 anni", l’11 e il 12 dicembre lo show dedicato a Michael Jackson "Michael The Show in Orchestra" con Wendel Gama, noto impersonator, e la leggendaria chitarrista del re del pop Jennifer Batten. Il 19 dicembre "La Notte del Gospel", il 24 gennaio "Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar" con Susanna Rigacci, il 31 gennaio "Canto Libero – Omaggio a Battisti e Mogol", il 5 marzo "Voglio vederti danzare – Il concerto omaggio a Franco Battiato", il 7 "Big One. The European Pink Floyd Show" e il 9 aprile "La sera dei miracoli - Omaggio a Lucio Dalla".

Spazio anche alla danza il 5 dicembre, con il Royal National Ballet of Georgia, il 27 dicembre il Balletto di Milano, mentre la proposta per le famiglie vede i musical Aladin il 2 novembre, Shrek il 9 novembre "The Christmas Show" il 28 dicembre, La Sirenetta il 15 febbraio e i Promessi Sposi il 26 marzo. Non mancheranno gli eventi fuori stagione, che si aprono il 13 novembre con "Think", protagonista Andrea Rizzolini, il ritorno di "Musicfilm Festival" il 2 dicembre con Claudia Gerini, l’illusionismo il 15 marzo con "Incanti", Biagio Izzo il 2 aprile con il nuovo spettacolo "L’arte della truffa" e Angelo Pisani il 10 maggio in "Habemus papà". Un calendario davvero ricchissimo messo in campo dalla famiglia Di Matteo e la loro grande passione per il teatro.

Laura Guerra