Teatro, quasi duemila spettatori agli spettacoli serali e alla rassegna

Grande soddisfazione a Ostellato per la stagione teatrale appena conclusa. Venerdì scorso si è conclusa l’edizione 2023 di SipariOstellato con numeri davvero importanti, ossia quasi mille spettatori alla stagione serale e oltre 500 in occasione dei tre spettacoli della rassegna "Junior! Pomeriggi a Teatro". Una rassegna teatrale composita e di grande qualità, quella del Teatro Barattoni, impreziosita tra l’altro da tre anteprime esclusive per la provincia di Ferrara, in grado di unire i grandi protagonisti della comicità a quelli della prosa, della musica e del teatro per ragazzi. Un’ulteriore dimostrazione che anche nei piccoli centri è possibile proporre cultura e con sostenibilità economica. "Dopo Copparo e Comacchio – sottolinea il direttore artistico dei Teatri del Delta, Massimiliano Venturi – anche la stagione teatrale ostellatese giunge al termine: un grande entusiasmo di pubblico ha infatti salutato l’ultimo evento, che ha visto l’orchestra ritmico sinfonica Casanova Venice Ensemble, diretta dal maestro Costantino Carollo, omaggiare con oltre due ore di spettacolo la grande musica italiana. A distanza di sei anni dalla prima edizione, presentata nel 2017, SipariOstellato è oramai un brand consolidato che è stato in grado negli anni di rilanciare e affermare la proposta artistica del Teatro Barattoni grazie a un cartellone di qualità, costellato di anteprime esclusive che ne valorizzano le peculiarità all’interno della rete dei Teatri del Delta".