Teatro Ragazzi, rassegna al via. Si parte con ‘Miti di meraviglia’

Prende il via tra oggi e domani alla Sala Estense con ‘Miti di Meraviglia’ del Teatro dell’Orsa, una scia di narrazioni che mescolano il divino e l’umano il quotidiano e lo straordinario, la nuova stagione del Teatro Ragazzi del Comunale, con tredici spettacoli dedicati ai più piccoli e ai giovanissimi, in programma fino a maggio. Il cartellone si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi dai tre anni in su (dalla scuola dell’infanzia alla scuola media) oltre che alle famiglie, cui sono dedicati gli spettacoli alla domenica. Oltre ai consueti appuntamenti rivolti alle scuole, in questa edizione rispetto allo scorso aumentano infatti a cinque le date domenicali rivolte alle famiglie, che si svilupperanno in un ricco calendario da dicembre a febbraio (inizio spettacoli alle 16.30). Si inizia il 3 dicembre alla Sala Estense con ‘La gallinella rossa’ dell’Accademia Perduta-Romagna Teatri, rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni, per proseguire il 10 dicembre con ‘Il tenace soldatino di stagno e altre storie’, spettacolo di narrazione sul tema della diversità del Baule Volante, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni: ‘C’era due volte un cuore’ di TIB Teatro il 14 gennaio e ‘Le avventure di Pesce Gaetano’ il 4 febbraio, per finire al Comunale il 18 febbraio con una spettacolare interpretazione dell’opera ‘Cenerentola’ di Rossini a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus di Torino per i bambini dai 5 anni in su.

Sempre per i più piccoli e giovani sono previsti i progetti Musica e scuola a cura di Ferrara Musica, in collaborazione con il conservatorio e Bal’danza; incontro con lo strumento a cura del Frescobaldi, con il coordinamento di Achille Galassi; gli incontri a marzo tra l’opera lirica e i ragazzi con All’Opera ‘Dentro all’Orlando furioso’ tenuti da Fabrizia Lotta; gli incontri di approfondimento, l’introduzione al teatro a cura della compagnia il Baule volante e le visite guidate all’interno del teatro.