Teatro Ragazzi, si parte: quindici spettacoli per le scuole

Una stagione per crescere insieme, tra fiabe antiche e narrazioni contemporanee, musica, poesia e riflessioni sull’identità. Questo è il cuore della nuova Stagione Teatro Ragazzi 2025/2026 del Teatro Comunale, che da novembre 2025 ad aprile 2026 porterà quindici spettacoli per le scuole, quattro dei quali con replica domenicale dedicata alle famiglie.

Un cartellone ampio e diversificato che accoglie una vasta scelta di titoli insieme a molte compagnie – da Ferrara Off a Roberto Anglisani, da Il Baule Volante ad Arione De Falco, da Tam Teatromusica a Fondazione TRG – per accompagnare bambini e ragazzi in un viaggio che intreccia immaginazione, realtà, gioco e riflessione. Alla Stagione si aggiungono attività come letture animate e laboratori teatrali, pensati per rendere il teatro accessibile anche fuori dal palco.

Alla conferenza stampa aperta alle scuole, che si è tenuta ieri, hanno partecipato Carlo Bergamasco, direttore generale della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara; Andrea Lugli, collaboratore alla direzione artistica di Teatro Ragazzi; Fabrizia Lotta, ideatrice del laboratorio di teatro e composizione drammatica e Giulio Costa, direttore artistico di Ferrara Off.

La stagione Teatro Ragazzi è realizzata dalla Fondazione Teatro Comunale, con il sostegno del socio fondatore, il Comune, dello sponsor tecnico Multicopia e dello sponsor tecnico La Valle trasporti s.r.l., con cui è stata stipulata una convenzione per agevolare il trasporto delle classi.

"Siamo orgogliosi di presentare la nuova stagione teatrale, un appuntamento che consideriamo fondamentale per la vita culturale della nostra comunità. Il teatro, con la sua forza evocativa e la sua capacità di farci immaginare mondi nuovi, è uno strumento prezioso di crescita per i più giovani", così l’assessore alla cultura Marco Gulinelli.

"Giocare con il teatro, con la musica e con le storie significa imparare senza rendersene conto. I nostri laboratori e le nostre letture animate nascono proprio da questa convinzione: che l’apprendimento sia più efficace e duraturo quando passa attraverso la meraviglia e il divertimento": così afferma il presidente del Teatro Comunale Michele Placido.

Per Bergamasco, "il Teatro Ragazzi è una parte fondamentale della nostra programmazione. Si tratta di una rassegna pensata come specchio del presente: fiabe, classici e narrazioni contemporanee che affrontano temi cruciali come l’identità, l’amicizia, il rispetto e l’incontro con l’altro. Il teatro diventa così strumento di educazione e di comunità". Lugli aggiunge che "ogni anno cerchiamo di costruire un percorso coerente e stimolante per i nostri giovani spettatori. Non si tratta di singoli eventi, ma di una vera e propria stagione educativa, dove ogni laboratorio e concerto si collega all’altro in un viaggio completo nel mondo culturale".