Teatro Ragazzi, ’Storia di un no’ oggi in scena alla Sala Estense

Oggi e domani alle 9,45 va in scena alla Sala Estense ’Storia di un no’. La rappresentazione, consigliata per un pubblico dai dodici anni in su, affronta il tema della violenza sulle donne, unendolo al tema delle emozioni. La rappresentazione della Compagnia Arione de Falco ha vinto il premio ’Eolo Awards 2022’ per il miglior spettacolo per adolescenti. ’Storia di un No’ racconta di Martina che ha: quattordici anni, una pianta carnivora di nome Yvonne e delle cuffiette bianche. Martina non ha vestiti firmati, non ha il motorino e non ha la mamma.

’Storia di un No’ racconta anche del papà di Martina; un uomo attento che lavora da casa, ama Jane Austen e cucina lasagne ogni volta che c’è qualcosa di importante da festeggiare. ’Storia di un No’ racconta di Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti ogni mattina e che di Martina s’innamora praticamente subito. Almeno così dice lui. ’Storia di un No’ è la storia di un incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma che è bello lo stesso; di famiglie che non sono come le vorremmo, della necessità di considerare l’altra metà della coppia come essere funzionale a noi e ai nostri bisogni, dell’amore confuso con il possesso. È la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose. Riuscirà un adolescente cambiare il mondo?

’Storia di un no’ a cura della Compagnia Arione de Falco, di e con Annalisa Arione e Dario de Falco. Orari dello spettacolo: oggi e domani alle 9,45 alla Sala Estense (piazza del Municipio).

re. fe.