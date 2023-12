Teatro scuola, un vero boom. Saranno duemila i partecipanti

È partita di slancio l’apprezzatissima rassegna Teatro Scuola 20232024, a cui l’adesione è stata tale da necessitare la programmazione di una doppia replica degli spettacoli. Saranno infatti oltre duemila i ragazzi delle scuole dei Comuni di Copparo, Tresignana, Riva del Po e Jolanda di Savoia a sedere in platea e nelle gallerie del Teatro De Micheli di Copparo per applaudire i quattro eventi in programma. Gli appuntamenti hanno preso il via con la scuola primaria e dell’infanzia, le cui classi hanno applaudito la Compagnia L’Aprisogni, che ha portato in scena ‘I tre Porcellini’, di e con Cristina Cason e Paolo Saldari. Le prossime rappresentazioni al Comunale di Copparo saranno giovedì 11 con ‘Ucci Ucci, Pollicino ed altre storie’ di Stivalaccio Teatro - Teatro stabile del Veneto e mercoledì 28 febbraio ‘Nella Luna, alla ricerca di George Méliès’ di Bam! Bam! Teatro, sempre dedicato a bambine e bambini della scuola primaria e dell’infanzia. È invece rivolta alla scuola secondaria di secondo grado, giovedì 8 febbraio, ‘Vulcania - La costituzione spiegata ai ragazzi’, presentata dalla compagnia Catalyst. Da aprile a giugno, invece, nei giardini delle scuole la Compagnia All’InCirco porterà ‘Storie appese ad un filo’, e la compagnia Drammatico Vegetale lo spettacolo ‘Cappuccetto, il lupo e altre storie’, mentre Ilenia Emelino proporrà ‘Arte al nido: come un pittore’, un percorso performativo laboratoriale dedicato ai nidi d’infanzia. ‘Teatro Scuola’ rientra nel programma teatrale a Copparo, affiancandosi al cartellone 2023 2024.