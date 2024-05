"Teatro, smontati i ponteggi. Entro l’anno un’altra azienda"

Il punto della situazione del sindaco Edoardo Accorsi sul cantiere di ristrutturazione del Teatro Borgatti. "L’iter amministrativo della risoluzione in danno del contratto sta proseguendo e si avvicina alle fasi conclusive – spiega il primo cittadino –. Nei giorni scorsi si sono concluse le operazioni di smontaggio dei ponteggi interni. Come avrete sicuramente notato in questi giorni l’azienda appaltatrice, mantenendo fede agli impegni presi, ha iniziato a smontare anche la parte esterna delle strutture. Abbiamo chiesto all’azienda di procedere con il disallestimento della gru, operazione decisamente più complessa, non oltre metà giugno e quest’ultima ha confermato il proprio impegno. In questi mesi complicati non è mancato il confronto con le attività economiche e con i residenti della zona, in particolare di Via Campagnoli. Queste ultime hanno sicuramente stretto i denti e fatto dei sacrifici, per i quali li ringrazio. Per questo motivo, da quando verrà smontata la gru fino a quando non avremo un’altra azienda che si occupa del cantiere, riapriremo la viabilità classica precedente al cantiere. Come abbiamo detto, ribadito in lungo e in largo, la ristrutturazione del Borgatti è in cima alle nostre priorità. Come Amministrazione, insieme alla parte tecnica, siamo al lavoro per raggiungere l’obiettivo, sicuramente sfidante, di arrivare a fine di quest’anno con una nuova azienda affidataria. Con la solita sincerità: non è un obiettivo semplice da raggiungere. Ci metteremo, come sempre, tutti noi stessi per realizzarlo. Perchè la nostra città se lo merita".

La storia del teatro Borgatti potrebbe essere materia per un romanzo: nel 1924, il teatro venne intitolato a Giuseppe Borgatti, famoso tenore nativo di Cento, a cui nel 1933 fu dedicato anche un piccolo museo che ancora oggi ha sede nelle sale del ridotto. L’edificio, all’esterno, è dipinto a strisce ocra e siena bruciata ed esibisce una ricca decorazione in terracotta caratterizzata da fregi posizionati sopra le colonne del portico d’ingresso e sui contrafforti che sorreggono le arcate al primo piano; ci sono fregi anche intorno alle finestre e lungo i cornicioni, la decorazione che oltrepassa l’arcata superiore è abbellita da medaglioni con teste in rilievo. L’interno è costituito da una struttura semplice e raffinata. La sala presenta una pianta a ferro di cavallo che è circondata da tre ordini di palchi più loggione.