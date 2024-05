Teatro, studenti sul podio come direttori d’orchestra

Sarà la classe 1B “Chimica, Materiali e Biotecnologie” dell’Iis Copernico – Carpeggiani, stasea alle 20,30, a prendere in mano la bacchetta e salire sul podio del Teatro Comunale per dirigere una vera orchestra. Dalle musiche di Beethoven alle colonne sonore di Ennio Morricone passando per Haendel, Elton John e David Bowie, Ferrara sale sul podio si propone di far sperimentare a bambini e ragazzi l’emozione e il fascino di diventare direttori d’orchestra per una sera. Il progetto di pedagogia musicale nasce nel 2021 grazie a Moni Ovadia, direttore generale del teatro, e al direttore d’orchestra Alessandro Nidi. L’iniziativa ha come sede d’elezione la città di Ferrara, anche in ricordo di Claudio Abbado. L’orchestra diretta dai ragazzi è del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, così come le cantanti soliste, Alessandra Franchina e Silvia Fiume. Alessandro Nidi sostiene che insegnare direzione d’orchestra a bambini, ragazzi, adulti, anziani, senza che questi debbano avere conoscenze o capacità musicali, è un lavoro che parte unicamente dalle emozioni che la musica ci dona. Iniziarli alla cultura o permettere un approfondimento personalizzato può risultare affascinante proponendo a loro questo nuovo punto d’ascolto: l’ascolto del direttore d’orchestra. La direzione d’orchestra, il mestiere più complesso e ambito, ha in realtà solo in un primo impatto, la possibilità di essere svolta senza nessun tipo di tecnica, cosa impossibile per qualsiasi altro studio strumentale. In questo progetto, quel che vale è l’approfondimento dell’ascolto, la voglia di mettere in gioco il corpo e l’anima, imparando semplici geometrie che permetteranno a qualsiasi orchestra di poter eseguire un brano. Il potere, la responsabilità, la carica aggressiva, la tenerezza, l’incontro con l’orchestra, l’emozione finale di trovarsi davanti a professionisti che aspettano da te ritmi, colori, scelte.

Sul podio la classe 1B “Chimica, Materiali e Biotecnologie” I.I.S. “Copernico – Carpeggiani” di Ferrara. Docente referente del progetto Barbara Diolaiti; Orchestra del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, direttore Alessandro Nidi; voci Alessandra Franchina e Silvia Fiume. Studenti e studentesse: Denis Baltag, Mattia Barbieri, Giovanni Barone, Nicolò Benfenati, Jacopo Casarotto, Delia Elena Castaldini, Matteo Cavallini, Filippo Cavicchi, Alex Ferrari, Matteo Gaiani, Sara Stella Lolli, Daniele Lombardi, Simone Magnanini, Martina Marca, Lorenzo Marzola, Federico Massarenti, Giorgia Menarini, Serena Montesano, Angelo Mario Obua Chidera, Amelia Plequi, Chiara Poletti, Fabio Sivieri, Riccardo Succi, Sara Tani, Giorgia Verri, Mattia Zanforlin, Matteo Zerbini

Programma musicale