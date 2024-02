Tecnica e ritmo, Faraò al pianoforte

Il grande jazz torna protagonist al Torrione questa sera alle 21.15 con Antonio Faraò Trio. L’ensemble che si esibirà nel club di via Rampari di Belfiore è composto da Faraò al pianoforte, Carlo Bavetta al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria. L’artista che torna a calcare il palco del Torrione è uno dei pianisti italiani più apprezzati al mondo, ammirato dallo stesso Herbie Hancock. La sua impressionante tecnica pianistica ed il suo travolgente senso ritmico saranno amplificati dal contrabbasso di Carlo Bavetta e dalla batteria di Vladimir Kostadinovic. Antonio Faraò nasce in una famiglia dalle radici musicali ben salde, si forma al Conservatorio Verdi di Milano e si fa le ossa nella florida scena jazzistica lombarda.

La vittoria nel concorso internazionale Martial Solal nel 1998, costituisce per Faraò il trampolino di lancio verso i circuiti internazionali, catapultandolo a New York e portandolo ad incidere diversi album per Enja Records accompagnato da artisti quali Jack DeJohnette, Eddie Gomez e Chris Potter. Nel corso del tempo la lista delle prestigiose collaborazioni si è estesa sempre più includendo maestri del calibro di Gary Bartz, Lee Konitz, Steve Grossman, Tony Scott, Chico Freeman, Miroslav Vitous, John Abercrombie, Richard Galliano, Toots Thielemans, Dave Liebman, Benny Golson, Johnny Griffin e più di recente con Marcus Miller, Ivan Lins, Bireli Lagrene e Snoop Dogg.