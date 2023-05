Tecnico senior d’ingegneria Una figura per Amazon

Amazon Italia logistica srl per lo stabilimento di Castelguglielmo-San Bellino cerca per il proprio organico un tecnico senior di ingegneria della manutenzione dell’affidabilità. L’obiettivo del ruolo è garantire il rispetto delle normative e delle politiche di sicurezza, garantire che la manutenzione preventiva sia condotta in tempo secondo standard elevati e fornire elevati livelli di disponibilità delle apparecchiature attraverso il miglioramento continuo. Nello specifico di questo ruolo include il lavoro in schemi di turni non tradizionali, che possono comprendere notti ed anche fine settimana. È preferibile, una comprovata capacità di supervisionare e influenzare gli altri membri del gruppo di lavoro, svolgere più attività e dare priorità a molti progetti e carichi di lavoro diversi. È richiesta esperienza di gestione multi-appaltatore.