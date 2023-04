Tecnologia e carriera, c’è Girls Code it Better

A conclusione dell’edizione ’22-‘23 di Girls Code it Better, l’iniziativa di Officina Futuro Fondazione W-Group nata per avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle carriere Stem, l’Università degli Studi di Ferrara (Polo Chimico Biomedico) ospiterà oggi il secondo evento Code & Tell 2023. Sarà una giornata dedicata alla presentazione dei progetti realizzati durante l’anno scolastico da circa 23 club, composti da scuole provenienti dal territorio. L’evento si aprirà alle 11 con una tavola rotonda per riflettere sui nuovi orizzonti che le tecnologie aprono nella scuola.