Tecnologia e sviluppo sostenibile a Ferrara: Remtech Expo con il ministro dell'Ambiente

Prende il via domani (alle 9.45) in Fiera, per concludersi venerdì (alle 19 circa), la diciassettesima edizione di Remtech expo, un evento che ha visto il conferimento da parte della presidenza della Repubblica della medaglia del presidente della Repubblica.

La XVII edizione di Remtech prenderà il suo via con il consueto taglio del nastro al quale prenderanno parte il ministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alessandro Morelli, la vicepresidente della Regione, Irene Priolo e il sindaco Alan Fabbri.

L’appuntamento si caratterizza per essere non solo un momento di rappresentazione dello stato attuale e di condivisione delle prospettive future, ma una comunità di esperti, nazionali e internazionali, che opera in forma permanente e in cui il comparto pubblico e il settore privato hanno la straordinaria opportunità di confrontarsi in maniera costruttiva ed efficace, sviluppando pensieri e progettualità a supporto del Paese, dell’Europa e del pianeta tutto. Sono oltre trecento le realtà private specializzate coinvolte e duecento le sessioni congressuali, con più di duemila tra ‘ambassadors’ e relatori presenti ai tavoli, e ben novanta i Paesi rappresentati. Un appuntamento che si inserisce nella programmazione e nella celebrazione dei cento anni del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell’Aeronautica militare. A Remtech verrà presentato il primo osservatorio delle bonifiche, uno studio innovativo digitale sviluppato in collaborazione con l’albo nazionale gestori ambientali con lo scopo di valorizzare le competenze delle imprese, le tecnologie e definire scenari possibili di mercato.