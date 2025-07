"Tecnologie e digitale, per le sfide del futuro"

Le materie STEAM sono un approccio educativo interdisciplinare che integra scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica e rappresenta un metodo che mira a sviluppare competenze in questi campi, promuovendo il pensiero critico, la creatività e la capacità di risolvere problemi. Materie considerate fondamentali per lo sviluppo tecnologico e scientifico e per la formazione di figure professionali in grado di affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

Da 10 anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento le promuove tra i più giovani sostenendo il Centec Open Living Lab, un progetto nato nel 2015 e progettato dal Dipartimento di ingegneria dell’Università di Ferrara. Una realtà che opera all’interno della sede centese del Tecnopolo universitario di via Guercino 47, di proprietà della stessa Fondazione, che in 10 anni ha investito oltre 300.000 euro per il progetto. Si tratta di un laboratorio aperto a tutti per divulgare la cultura scientifica e tecnologica, con particolare attenzione al digitale.

"Sosteniamo da dieci anni il laboratorio di Centec Open Living LAB – dice Raffaella Cavicchi, presidente della Fondazione CaRiCe – perché crediamo che una divulgazione scientifica gratuita e offerta alle scuole di ogni ordine e grado, possa rappresentare un’opportunità in più per i ragazzi della nostra città. Una possibilità non scontata e di grande qualità che può aprire a future prospettive".

Il dipartimento di ingegneria di Unife, con la collaborazione della Cooperativa Bangherang, propone una serie di laboratori S.T.E.A.M. dedicati alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado ispirati al metodo del learning by doing (imparare facendo) e del game-based learning (imparare giocando). "Proponiamo ai ragazzi – dice la Cooperativa Bangherang – l’opportunità di scoprire la scienza e la tecnologia in modo coinvolgente, sperimentando direttamente strumenti innovativi e sviluppando competenze essenziali per il futuro".

Centec accoglie anche studenti dell’Università di Ferrara in tirocinio, per acquisire competenze nella divulgazione scientifica, didattica innovativa e applicazione delle tecnologie all’educazione. "Il Dipartimento di Ingegneria di Ferrara, con il supporto della Fondazione e del Consorzio Cento Cultura lavora quotidianamente sul territorio centese attraverso CenTec e crediamo che questa sinergia con il territorio abbiamo portato e porterà benefici reciproci nella ricerca, nella didattica e nella terza missione del Dipartimento".

Laura Guerra