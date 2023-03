Tecopress, elezioni sindacali per il rinnovo Rsu

"La Segreteria della Fiom-Cgil esprime grande soddisfazione per l’esito del voto. Ringrazia tutti i sui candidati presenti in lista e tutti i lavoratori". Il 6 marzo scorso alla Tecopress di Dosso, importante Azienda metalmeccanica del territorio Centese, si sono svolte le Il elezioni per il rinnovo delle RSU e RLS. L’azienda occupa 163 persone, dei quali 121 operai e operaie che hanno votato con un’affluenza del 78% e 42 impiegati che hanno votato per il7%. L’esito del voto tra gli operai e le operaie ha visto la Fiom-Cgil confermarsi a cinque anni di distanza dalle ultime elezioni il primo sindacato, eleggendo 2 delegati su 4 seggi disponibili ottenendo il 49% delle preferenze. Un delegato eletto dalla Fim-Cisl che ha ottenuto il 35% delle preferenze, 1 delegato eletto dalla Uilm-Uil che ha ottenuto il 15% delle preferenze. Nel collegio Impiegati, il seggio disponibile è andato alla Uilm-Uil. Ad oggi quindi la RSU Tecopress è composta da cinque delegati: due della Fiom, due della Uilm e uno della Fim.