Tecopress, guadagna la Uil

Ottima affermazione della Uil che all’interno dell’azienda Tecopress di Dosso a Terre del Reno passando da 1 a 2 rappresentanti sindacali. Lunedì, infatti, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu nell’azienda Tecopress SpA, alle porte di Cento e delle 5 RSU elette mantengono 2 seggi la Fiom Cgil, mentre la Uilm Uil passa da 1 a 2 seggi. Perde la Fim Cisl che da 2 passa ad 1 rappresentante. La Uilm e la Uil confederale esprimono la propria soddisfazione per il netto risultato ottenuto che conferma il trend positivo e in costante crescita della Federazione dei metalmeccanici della Uil Ferrarese.