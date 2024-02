Tecopress, il sindaco:: "Scelta dolorosa, vicini ai lavoratori"

Il sindaco di Terre del Reno tiene accesi i riflettori sulla questione Tecopress. "L’azienda ha deciso di non licenziare i lavoratori, che usufruiranno di una cassa integrazione straordinaria per dodici mesi – afferma Roberto Lodi –. Siamo parzialmente soddisfatti di questa risoluzione: i lavoratori vedranno un importante calo di retribuzione, dovuta alla cassa integrazione. Dovranno stringere i denti. A loro, la vicinanza dell’amministrazione comunale, rimaniamo a disposizione per far si che questo passaggio sia il più indolore possibile". E lancia alcuni spunti di riflessioni. "Allo scadere dei dodici mesi, sarà necessario trovare ancora una volta una strada per evitare licenziamenti – prosegue –. Non si può più semplicemente ragionare con il binomio calo di lavoro uguale licenziamenti, ma approfondire le ragioni dietro le quali si cela una scelta così dolorosa per tutti. Perché questa crisi è solo l’ennesima che si delinea nelle nostre imprese, colpite maggiormente nella filiera produttiva dell’automotive, che come noto ha già intaccato imprese di ben altre dimensioni, come ad esempio la Vm motori a Cento e la Magneti Marelli a Crevalcore. Dobbiamo costringere governo ed Europa a prendere atto che alcune scelte sono state in alcuni casi poco lungimiranti e in altre probabilmente troppo repentine. E che la soluzione a queste crisi non devono essere solo gli ammortizzatori sociali".