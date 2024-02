Tecopress, la battaglia va avanti. Ancora sciopero e lunedì in Regione

DOSSO

È stata un’altra giornata di sciopero con presidio dei lavoratori, quella che si è svolta ieri alla Tecopress di Dosso. La terza, da quando è stato proclamato lo stato di agitazione, a seguito dell’annuncio da parte della Direzione aziendale di settantadue esuberi giunto lo scorso 25 gennaio. "Si è conclusa la terza giornata di sciopero presso lo stabilimento Tecopress di Dosso – aggiornano le organizzazioni sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Rsu dello stabilimento - confermando l’adesione del 100% delle lavoratrici e dei lavoratori. Dopo un’assemblea partecipata, conclusa nel pomeriggio davanti ai cancelli dell’azienda, le organizzazioni sindacali, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, hanno dichiarato la quarta giornata di sciopero della durata di 8 ore", che si terrà nella giornata di oggi, con presidio davanti ai cancelli d’entrata in coincidenza con l’inizio dei diversi turni di lavoro (6.30-10.30; 12.00 – 16.00).

La novità giunta nella serata di ieri è stata l’attesa convocazione del tavolo istituzionale regionale, richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali: l’incontro è fissato per lunedì pomeriggio. Come sempre, nella nota sindacale, viene rimarcato che "le future iniziative di sciopero verranno organizzate e comunicate di volta in volta dalla Rsu e/o dalle organizzazioni sindacali". Nella mattinata di ieri, il sindaco di Cento Edoardo Accorsi, insieme al primo cittadino di Terre del Reno Roberto Lodi e al sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari, si è recato al presidio per esprimere la propria "vicinanza personale e istituzionale, impegnandomi insieme ai colleghi e al livello di governo regionale, nel fare tutto il possibile affinché la proprietà riveda questa decisione".

E ieri sera, in apertura del consiglio comunale di Cento, il primo cittadino centese ha informato l’assemblea: "Sto seguendo attivamente la vicenda Tecopress di Dosso – ha rimarcato -. Mi sono personalmente attivato, mettendomi in contatto con il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi e insieme stamattina ci siamo recati al presidio e siamo in contatto con le sigle sindacali. Il sindaco Lodi mi ha messo al corrente del fatto che sta predisponendo un ordine del giorno, come gesto politico di vicinanza ed impegno, affinché i settanta lavoratori di Tecopress non perdano il lavoro. Ho preso l’impegno di far approdare l’ordine del giorno anche nel nostro Consiglio comunale, quando sarà stato approvato a Terre del Reno".

Valerio Franzoni