Tecopress nella bufera. Sit-in per ’salvare’ 72 operai: "Applicare la solidarietà o la protesta andrà avanti"

Si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento, su cui campeggiano le bandiere dei sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, i dipendenti della Tecopress di Dosso. È iniziata così la mobilitazione, con sciopero e presidio, a seguito dell’annuncio da parte della direzione aziendale di voler procedere all’iter per il licenziamento di settantadue lavoratori: precisamente il 45% del personale dello stabilimento che occupa 163 persone. I motivi forniti dall’Azienda, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali che si è svolta giovedì, sono legati al forte calo del fatturato atteso per il 2024. Respinta la scelta dei licenziamenti, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm hanno avanzato la richiesta alla direzione aziendale di procedere con tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, a cominciare dai contratti di solidarietà per 24 mesi, ma l’azienda si è resa indisponibile a questo percorso, aprendo solamente ad un anno di cassa integrazione straordinaria. Da qui, l’apertura dello stato di agitazione, decisa a seguito dell’assemblea con i lavoratori convocata dai sindacati.

Mobilitazione che proseguirà anche oggi, con sciopero e presidio su tre turni, e andrà avanti "fino a quando non sarà aperto un tavolo di confronto con un esito che contempli l’impiego di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili – afferma il segretario provinciale di Fiom, Stefano Bondi –. Venerdì abbiamo inviato una lettera alla Regione, affinché venga urgentemente convocato un tavolo per affrontare questa situazione. Siamo in attesa di una risposta".

L’utilizzo dei contratti di solidarietà per 24 mesi darebbe tempo per tentare di provare a gestire e/o ridurre l’impatto sociale che la crisi provocherà. A farsi portavoce di un pieno coinvolgimento delle istituzioni, anche il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi che ieri ha visitato il presidio: "Questo annuncio è stato veramente un fulmine a ciel sereno. Anch’io mi sono subito attivato per richiedere un tavolo urgente al presidente della Provincia e alla Regione, e ho già riscontrato disponibilità. Come, da parte nostra, vi è anche la disponibilità a convocare un consiglio comunale straordinario che dovrà essere strutturato". Anche per i lavoratori, l’annuncio di esuberi da parte dell’azienda è stato accolto come un ‘fulmine a ciel sereno’: "Non ce lo aspettavamo – dice Lillia Chatbi, che da ventisei anni lavora nello stabilimento –, dopo aver affrontato momenti di crisi e tanti sacrifici, mettendoci sempre a disposizione. Ad oggi, l’azienda si è detta indisponibile ad aprire ai contratti di solidarietà per 24 mesi: occorrono gli ammortizzatori sociali più lunghi possibili per aver il tempo di gestire gli impatti sociali, "considerando – le fa eco Sabina, da venticinque anni alla Tecopress – che qui vi sono anche lavoratori in età avanzata e con difficoltà". Anche il segretario provinciale della Fim Cisl Patrizio Marzola parla di una vera "doccia gelata" piovuta addosso: "Abbiamo proposto la solidarietà, una strada che si è detta indisponibile a percorrere, nonostante in Emilia-Romagna vi sia il patto per il lavoro in cui si definisce che prima di ricorrere ai licenziamenti si debba ricorrere a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili". E rilancia sulla necessità che "qualunque sia l’ammortizzatore sociale, l’azienda in primis debba trovare un percorso attraverso le banche perché i dipendenti non debbano attendere 1 o 2 mesi che gli venga riconosciuto dall’Inps e non lasciarli scoperti".