Tecopress si rialza: "Ma ancora cassa"

Sembra si stia riprendendo la Tecopress di Dosso, "anche se – ha sottolineato il segretario provinciale della Fiom Cgil, Stefano Bondi – abbiamo ancora lavoratori in cassa integrazione per cessata attività". Per la realtà che sorge nel territorio comunale di Terre del Reno, nella scorsa estate, si è infatti aperta una nuova fase. Ad inizio 2024, l’azienda aveva annunciato una situazione di crisi che aveva indotto all’apertura di una procedura di licenziamento per una settantina di lavoratori. Poi, nel febbraio, la proprietà aveva annunciato il ritiro dei licenziamenti e l’avvio delle procedure per attivare gli ammortizzatori sociali, dopo un accordo di cassa integrazione stipulato in Regione. Questo aveva aperto la strada al piano di rilancio attraverso SirTec, newco di Sira Industrie, subentrata a Tecopress da settembre.