’TEDxComacchio’, a fine mese evento a Palazzo Bellini. Cultura globale nel cuore del Delta del Po

Dopo il successo della prima edizione, torna sabato 31 maggio alle 20 a Palazzo Bellini, TEDxComacchio, la versione locale e indipendente del celebre format internazionale TED (Technology, Entertainment, Design). Il tema di quest’anno – “POV: Point of View” – promette di stimolare riflessioni profonde e visioni inedite attraverso sette voci uniche e trasversali. Tra l’altro l’edizione 2025 sarà l’unica a Ferrara e provincia in quanto il Tedx Ferrara non si svolgerà.

Nato nel 1984 in California come conferenza non-profit, TED si è imposto globalmente come palcoscenico di idee che meritano di essere diffuse (“Ideas Worth Spreading”). Dal 2009, il format si è esteso al mondo attraverso gli eventi Tedx, organizzati in autonomia ma sotto licenza ufficiale, con l’obiettivo di valorizzare il pensiero locale e creare connessioni globali. A oggi, oltre 43.000 eventi sono stati organizzati in tutto il mondo, con una crescita che non accenna a rallentare. Un evento, sette speaker, infinite prospettive.

Con il patrocinio del Comune di Comacchio, Tedx Comacchio si presenta non solo come un evento culturale di rilievo, ma come un laboratorio di pensiero in grado di valorizzare le eccellenze del territorio e aprirsi a prospettive internazionali. Sette saranno gli speaker selezionati, ciascuno portatore di un punto di vista inedito, legato a esperienze di vita, ricerca, lavoro e creatività: Laura Bertaglia, Roberto Lucchi, Marco Biasin, Gloria Scarpa, Stella Grillo, Luca Andreozzi, Valerio Malvezzi.