TedxFerrara al Comunale. Creativi ed esperti a confronto su ’Quello che non vediamo’

"Quello che non vediamo", un invito ad esplorare visioni della realtà diversa dalla propria, questo il tema di TedxFerrara che sabato 7 settembre sul palco del teatro Comunale vedrà la partecipazione di otto relatori, sei dei quali ferraresi: Stefano Mazzotti, direttore del Museo di Storia naturale di Ferrara parlerà dell’importanza della biodiversità per i nostri ecosistemi, Lara Ventisette psicoterapeuta, formatrice e scrittrice, racconterà la gestione delle emozioni tramite la scrittura, l’attrice Paola Michelini parlerà di giornalismo ed informazione libera, Hyde, prestigiatore, e creatore di rompicapo parlerà di illusionismo e percezione della realtà, Federica Benassi, counselor imprenditrice, tratterà la comunicazione tra genitori e figli, Alessio Marzilli, regista, autore e content creator curerà invece l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla creatività e sulla satira, Camilla Mondini, Founder di DiciAlice parlerà dei disturbi del comportamento alimentare, Marco Falciano ecogiurista e attivista ambientale spiegherà il bracconaggio ittico sul territorio. A presentare l’evento sarà Edoardo Righini. Ehi, gli interventi si terranno dalle 16 alle 19,30, a seguire la novità del 2024 sarà l’After Party dalle 20 all’Associazione nuova Terraviva, momento che permetterà di fare rete, conoscere e confrontarsi con gli speaker e con altri partner dell’evento che saranno presenti con i loro stand. Tante saranno anche le Adventures, comprese nel biglietto, previste dalle 8 alle 12, tra cui: Yoga e aromaterapia, tiro con l’arco con la contrada di San Giacomo, apicoltura con Corte Frazza, semina sostenibile insieme a Wildflower, una ciclopasseggiata insieme alla birreria Lost Road e Fiab, un laboratorio di ceramica con la collaborazione de "La tana della tartaruga turchina", un laboratorio di pittura con la libreria "La pazienza arte libri", un laboratorio di musica in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi e un test drive con Audi Grand Prix. Tutte le informazioni sull’evento e per l’acquisto dei biglietti sono disponibili al sito web e alle pagine social dell’evento. "l titolo di quest’anno è assolutamente straordinario - ha sottolineato l’assessore Gulinelli - perché va a toccare un tema fondamentale riguardante la conoscenza. Abbiamo delle limitate prospettive, che si riferiscono alla nostra percezione del come vediamo le cose e di come vediamo il mondo. Ciò che non vediamo o non comprendiamo può influenzare le nostre decisioni, il nostro modo di vivere. Con Tedx – ha aggiunto – aumentano molto le possibilità di produrre informazione e di formulare le nostre opinioni di pubblico, con una platea che in questi cinque anni è molto cresciuta e che va a inglobare i nostri giovani. Non ci sono molte mediazioni, se non quella della trasparenza e della condivisione di pensieri e iniziative, per argomenti che rimangono sempre un po’ chiusi tra parentesi. Il potere delle idee ci arriva così dal mondo culturale, dal mondo accademico, ma anche dalla forza di trasformare in qualcosa di positivo delle esperienze e dei talenti".

Lucia Bianchini