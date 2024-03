"Telecamere anche per le frazioni. Più sicurezza su tutto il territorio"

Fratelli d’Italia torna all’attacco chiedendo ancora una volta telecamere di sorveglianza anche nelle frazioni, ribadendone la necessità per aumentare il presidio e la sicurezza. Lo chiede all’amministrazione con una interrogazione che sarà discussa nel consiglio comunale di domani. "L’aumento delle preoccupazioni per la sicurezza delle frazioni del nostro comune rende necessario adottare misure concrete per garantire un ambiente più sicuro e tranquillo per tutti i residenti e visitatori – dicono i consiglieri Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone – abbiamo constatato che a fine agosto 2023 sono state installate quattro nuove telecamere per monitorare le vie del centro storico di Cento, ma le frazioni restano ancora in attesa di vedere installate telecamere che permetterebbero un controllo efficiente del territorio, considerando inoltre le dimensioni ridotte delle frazioni e il posizionamento geometrico delle strade principali, fattori che rendono i paesi più facilmente monitorabili anche con poche telecamere". Fanno presente che l’installazione di telecamere di videosorveglianza rappresenta un efficace strumento per prevenire e contrastare attività criminali e comportamenti indesiderati. "Aiutano anche le forze dell’ordine nel loro lavoro di tutela del territorio e aumentano significativamente la sicurezza effettiva e percepita dell’area monitorata – proseguono - La distribuzione strategica delle telecamere di videosorveglianza consente alle forze dell’ordine di raccogliere preziosi dati per le loro indagini. Oltretutto le frazioni sono state in gran parte raggiunte dalla fibra ottica e quindi in grado di ottenere un’ottima funzionalità delle telecamere di sicurezza". E dicono a chiare lettere. "Chiediamo al Consiglio Comunale di impegnare il sindaco a Relazionarsi con le consulte civiche, i cittadini delle frazioni e con le commissioni consiliari competenti – è la richiesta - per studiare ed analizzare le migliori ubicazioni per l’installazione di un numero adeguato di telecamere di videosorveglianza in grado di monitorare gli accessi principali di ogni frazione e le aree più colpite da fatti criminosi ed indesiderati. E di mettere a bilancio i fondi necessari per poter eseguire le istallazioni nelle frazioni nel minor tempo possibile.

l.g.