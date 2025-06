Telecamere, cordoli, anfiteatro. Il parco Rimembranze cambia volto

Sono stati diversi gli argomenti trattati nell’ultima seduta della Consulta di Cento tra i quali il verde ma anche il Piano Urbanistico Generale. A proposito del Parco delle Rimembranze, il vicesindaco Vito Salatiello ha aggiornato in merito al progetto di riqualificazione, specificando che il parco è soggetto a vincolo della Sovrintendenza. Dopo una serie di valutazioni, si è concordato che la statua di Padre Pio verrà spostata all’interno del parco, ma in posizione diversa da quella attuale, per lasciare spazio ad un utilizzo più funzionale dell’anfiteatro. Il progetto esecutivo sarà aggiornato di conseguenza e approvato per poi procedere alla gara d’appalto. L’opera, del valore di circa 400.000 euro, è finanziata da Comune e da fondi regionali destinati ai territori del cratere sismico. Le opere previste sono il rifacimento dei cordoli perimetrali e quello completo dei vialetti. Già realizzati, invece, l’impianto di illuminazione pubblica e installazione telecamere e la predisposizione per un futuro chiosco. Il Presidente Lucio Russo ha segnalato anche l’urgenza di chiudere o rimuovere la scaletta per l’accesso ad un gioco per bambini, risultando pericolosa per l’assenza di alcuni gradini mentre il consultore Sandro Balboni ha sollevato la questione degli spazi concessi ai chioschi all’interno dei parchi, sottolineando la necessità di delimitare chiaramente le aree autorizzate per evitare sconfinamenti a discapito delle aree verdi. Salatiello ha confermato che le superfici vengono concesse in modo regolamentato tramite recinzioni autorizzate ribadendo l’importanza per i chioschi di poter operare anche in inverno, garantendo così la sostenibilità economica delle attività. A proposito di verde pubblico e manutenzione, il vicesindaco ha aggiornato i presenti sulla nuova convenzione CMV Servizi: sarà di 9 anni, costi annuali aumentati di circa 40.000 euro per mantenere gli stessi standard, acquisto di nuovi mezzi e assunzione di due giardinieri interni, maggiore reattività agli interventi urgenti. Vi è inoltre un accordo con l’Università di Ferrara per l’analisi e censimento delle aree verdi, lo studio scientifico per razionalizzare le pratiche di manutenzione come lo sfalcio differenziato e la cura delle rotonde e cigli stradali e un costo stimato tra 10.000 e 15.000 euro.

Infine, per il Piano Urbanistico Generale (PUG), Salatiello ha detto che l’elaborazione sta procedendo lentamente ma è in corso e che l’obiettivo è l’adozione in Giunta entro fine 2025. Spiega inoltre che il nuovo approccio non prevede più una zonizzazione rigida ma una distinzione tra territori urbanizzati e rurali. Fuori dal perimetro urbanizzato diventa vietata l’edificazione, salvo casi di edilizia strategica o pubblica.

Laura Guerra