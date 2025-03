Telecamere e treni in ritardo. Borea: "Stiamo facendo verifiche"

Una approfondita analisi dei report rilasciati dagli enti ferroviari competenti, e l’installazione di una ulteriore telecamera videosorveglianza, in aggiunta a quelle già esistenti, il cui obiettivo deve puntare sul parcheggio della stazione, oltre alla posa di lampioni e fari per illuminarlo. Sono argomenti questi su cui interviene l’assessore ai lavori pubblici, Sauro Borea, a seguito di due interpellanze consigliari avanzate da Roberto Saletti (Pd) la prima e Giulia Brunazzi (Rinnovamento) la seconda. Nel primo caso l’imput proviene da molteplici segnalazioni in merito a sedicenti, frequenti, ritardi dei treni sulla linea Ferrara-Ravenna. A puntare l’indice verso un tale disagio sono studenti e pendolari.

"Secondo i gestori del servizio – spiega Borea, dati alla mano – la puntualità dei treni è all’incirca del 95%. Nessun problema insomma, praticamente inesistente, per loro". Un numero questo che però non convince. "Perciò stiamo verificando a fondo le criticità raccolte tra i fruitori del servizio, con in vista poi un confronto con Regione, Rfi, e Tper". Della questione se ne è fatta carico anche la consigliera regionale Marcella Zappaterra: "Stiamo cercando – aggiunge – una soluzione strutturale ed organizzativa, che assicuri regolarità e qualità del servizio sulla tratta in questione". Sull’altro argomento, l’impianto di videosorveglianza per la sicurezza, Borea afferma che "in quella zona di telecamere ne sono già allestite 6. Ed è allo studio il posizionamento di una settima webcam, per il controllo del piazzale".

Nando Magnani