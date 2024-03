Telecamere, finita l’installazione

Con le quattro in via Bersaglieri del Po, Corso Porta Reno, via Ragno e via San Romano, sono terminate le installazioni delle undici telecamere di sorveglianza in centro storico, grazie all’operazione da 1,2 milioni di euro che porterà il Comune a dotarsi di un sistema di videosorveglianza con oltre 50 telecamere di ultima generazione. Il programma di collocamento degli impianti di sicurezza proseguirà questa settimana, meteo permettendo, con la posa di altri quattro dispositivi: due a Pontelagoscuro (tra l’incrocio di via Venezia/Vicenza e in piazza Buozzi) e due in via Cassoli. Prossimamente si procederà, inoltre, all’installazione delle telecamere nei pressi della rotatoria tra via Bianchi e via Porta Catena e nella zona artigianale di San Giorgio.