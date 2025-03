Telecardiologia alla Cra di Fiscaglia. Progetto per l’assistenza più rapida

Alla Casa residenza anziani "Ancelle di Maria" di Fiscaglia, ha preso il via il primo progetto pilota di telecardiologia in una struttura residenziale, frutto della collaborazione tra l’Azienda Usl di Ferrara, il Servizio di Cardiologia e Cidas. Il progetto segna un importante passo avanti nell’assistenza agli anziani, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure attraverso il monitoraggio remoto dei parametri cardiaci. Come spiegato dall’Azienda Usl, "grazie a dispositivi avanzati di telemonitoraggio, è possibile registrare e trasmettere in tempo reale dati cruciali come l’elettrocardiogramma e la frequenza cardiaca. Questi dati vengono analizzati dai medici cardiologi, permettendo interventi tempestivi in caso di anomalie e riducendo così il rischio di ospedalizzazioni". Il progetto si propone di garantire maggiore sicurezza agli ospiti della Cra, offrendo un monitoraggio costante che consente di rilevare eventuali problemi cardiaci con rapidità ed efficacia. Inoltre, questa tecnologia consente di migliorare la qualità della vita dei pazienti, riducendo la necessità di spostamenti per visite specialistiche e consentendo un’assistenza sanitaria sempre più personalizzata e proattiva.

Oltre al benessere degli ospiti, l’iniziativa punta alla formazione continua del personale sanitario e assistenziale, affinché l’integrazione delle nuove tecnologie avvenga in modo efficace e sicuro. Il progetto verrà monitorato costantemente per ottimizzarne l’efficacia e potrà essere esteso ad altre strutture Cidas, coinvolgendo anche persone con disabilità. "L’Ausl di Ferrara continua così a investire nell’innovazione e nella telemedicina, dimostrando come la tecnologia possa essere un valido alleato per migliorare la salute e il benessere dei cittadini". A contribuire alla realizzazione del progetto, la fruttuosa collaborazione tra il personale e la direzione di Cidas, il Dipartimento di Cure Primarie dell’Azienda Usl, le Cardiologie Ospedaliere e le Unità Ricerca e Innovazione Dipartimento Interistituzionale dello Sviluppo e dei Processi Integrati, la struttura complessa per il coordinamento per l’innovazione digitale dei processi amministrativi e sanitari aziendali e dei servizi di staff Telemedicina - Servizio Comune, Ingegneria Clinica Azienda Ospedaliero-Universitaria, Area Innovazione e Sviluppo dell’Azienda Usl – Azienda Ospedaliero-Unife e i partner tecnologici che hanno fornito le soluzioni di telemonitoraggio avanzate.