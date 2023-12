Telefoni muti da quasi due mesi: "A Salvatonica siamo sempre isolati"

Telefoni fissi muti, da quasi due mesi. C’è un intero paese, Salvatonica di Bondeno, al quale il gestore non risponde. I telefoni non funzionano più. Si sono alzati appelli di persone anziane che usano il telefono anche solo per ordinare il pane e non hanno imparato ad usare il cellulare, di una comunità di accoglienza i cui contatti viaggiano su una rete fissa che risponde sempre e non su cellulari esclusivi individuali, del parroco della frazione che ha il diritto di essere contattato al telefono fisso anche per un funerale, di un assessore che ha in paese un’attività, addirittura del sindaco.

Ma ancora nulla si muove. In un tempo in cui tutto viaggia senza fili, dove i cellulari sono vita, ci si dimentica di quanto importante possa essere ancora la linea fissa. E i centralini automatici dei gestori della telefonia fissa rispondono con voci metalliche che lasciano vuoti e continuano ad abbandonare muti i telefoni del paese e la gente.

"Non sappiamo più a chi rivolgerci perché ormai abbiamo contattato tutti i numeri che potevamo fare per implorarli di risolvere questo problema. Confidiamo solo che qualcuno abbia il buon cuore di mettere mano a questa mancanza di un servizio – racconta don Giorgio Lazzarato, che porta avanti la comunità Accoglienza di Salvatonica –. In comunità rispondiamo 24 ore su 24. Il telefono è di rete fissa perché così c’è sempre qualcuno che può rispondere e non lasciamo mai inascoltato nessuno. Anche la notte di Natale il telefono era muto. Speriamo almeno di poter ricevere e fare gli auguri di un felice anno nuovo dal telefono". L’appello non è rimasto inascoltato in paese. Sebbene il Comune non c’entri proprio niente, anche ieri mattina dal Municipio il sindaco Simone Saletti ha ripreso in mano il telefono per chiamare e farsi portavoce della richiesta della frazione. "Dagli uffici abbiamo contattato il nostro referente Telecom – conferma Saletti –. Abbiamo anche fatto un sopralluogo nei giorni scorsi. Ci hanno spiegato che è un lavoro di tre giorni e che devono ripristinare la linea perchè c’è un cavo che è stato tranciato, da un lavoro, sulla sommità arginale del Cavo Napoleonico. Più di questo non sappiamo. Siamo molto dispiaciuti e amareggiati per gli abitanti di Salvatonica – sottolinea il sindaco –, perché ha isolato una parte del territorio, che ha anziani, due comunità, attività. L’ultimo sollecito, personale, in modo diretto, l’abbiamo fatto in mattinata".

Claudia Fortini