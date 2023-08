Telefonini e curiosità, corsa a filmare lo squaletto

Squalo era, ma un palombo. Esemplari che si nutrono principalmente di crostacei, cefalopodi e aringhe. Non è quindi pericoloso per l’uomo anche se l’effetto quando nuota nell’acqua non è dei più tranquillizzanti. L’altro giorno un pochino di apprensione sui lidi, tra Pomposa e Scacchi per l’avvistamento del piccolo squalo che nuotava indisturbato molto vicino alla riva. Si è trattato, spiegano gli esperti del centro di recupero fauna marina Cestha, appunto di un piccolo squalo palombo. Una specie del tutto innocua per l’uomo ma per la quale la raccomandazione è comunque quella di mantenere le distanze. Ad accorgersi della sua presenza pare sia stata una bambina di 11 anni. In tanti sono usciti dall’acqua, che in quel momento era affollata da turisti che hanno voluto trascorrere ai lidi la domenica. Giusto un attimo, i bagnanti spinti dalla curiosità si sono avvicinati per osservare lo squaletto di una lunghezza inferiore al metro. È stata chiamata la Capitaneria di porto. Alcune persone si sono messe in cerchio e sono riuscite a spingerlo verso il mare aperto, il palombo sembrava spaventato. L’operazione completata dalla Capitaneria.