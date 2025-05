Telemedicina e continuità di cura: "Così siamo più vicini ai pazienti"

Comincia il 1 giugno e durerà tutta l’estate (fino al 30 settembre) il nuovo progetto di telemedicina dell’ospedale di Cento che permetterà alle persone in trattamento anticoagulante orale (TAO) presso la Cardiologia di Cento di essere seguite dal proprio Centro TAO anche nel prossimo periodo estivo, se decidessero di soggiornare fuori dalla provincia di Ferrara. La procedura è molto semplice: il paziente esegue il controllo INR presso il laboratorio analisi più vicino al proprio luogo di vacanza e quindi invia l’esito dell’esame per mail entro le ore 14 al Centro TAO di Cento (taoinvacanza-cento@ausl.fe.it) ricevendo entro le 16 dello stesso giorno lo schema terapeutico valido per il periodo successivo.

L’Assessore alla Sanità Mario Pedaci esprime grande soddisfazione per il progetto e sottolinea: "Questa è un’altra chiara dimostrazione di come lo strumento della telemedicina, se utilizzato con le necessarie semplificazioni, sia davvero molto utile al cittadino in quanto concreta attuazione della “medicina di prossimità”. Utilizzando lo strumento tecnologico ormai alla portata di tutti, questo progetto annulla di fatto qualsiasi distanza fisica e permette nel caso specifico la preziosa ‘continuità di cura’ semplificando la gestione della terapia anticoagulante orale che finora, nel periodo estivo, finiva invece per condizionare pesantemente le scelte dei pazienti.

L’amministrazione Accorsi continuerà a dare il proprio contributo affinché progetti come questo possano svilupparsi sempre di più. Motivo ulteriore d’orgoglio è registrare che ancora una volta l’Ospedale di Cento sia il promotore di attività innovative che, dopo il necessario periodo di valutazione e verifica, potrebbero essere allargate all’intero territorio provinciale".

Le Aziende Sanitarie ferraresi, a partire dal 2021 col progetto “Azienda digitale”, hanno introdotto la telemedicina al fine di affrontare, con gli strumenti più innovativi, le nuove sfide epidemiologiche e le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti. Un percorso che sta dando i suoi frutti tanto che il bilancio per l’anno 2024 è assolutamente positivo, con indicatori che evidenziano un forte aumento nell’utilizzo di queste pratiche.

L’invecchiamento porta ad un aumento delle malattie croniche e legate all’età, con una crescente domanda di assistenza sanitaria. Inoltre il calo delle nascite e l’aumento della speranza di vita esercitano una pressione sulle risorse sanitarie, che devono affrontare bisogni di cura più complessi e duraturi. La sostenibilità, l’innovazione e nuovi modelli organizzativi sono essenziali per rispondere a questi cambiamenti. In tal senso vanno anche le più recenti normative.

Laura Guerra