"Teleriscaldamento, a gennaio la spesa complessiva sarà in diminuzione di oltre il 60%"

"A gennaio la spesa complessiva per il teleriscaldamento per i cittadini ferraresi sarà in diminuzione di oltre il 60% rispetto alla spesa complessiva di dicembre". Dopo l’ondata polemica scatenata dai rincari esorbitanti delle bollette che hanno gravato su famiglie e imprese, arriva la prima risposta da parte della multiutility Hera. "Circa il 50% di questo beneficio - spiegano da Hera - deriva dalla nuova convenzione tra la multiutility e il Comune, l’altro 50% dalla diminuzione del prezzo del gas mentre il beneficio dell’abbassamento al 5% dell’aliquota Iva consente una parziale compensazione dei maggiori volumi consumati a gennaio sulla città, circa il 15% in più rispetto a dicembre". D’altra parte la diminuzione del 60% riguarda l’importo totale "del prossimo ciclo di bollettazione che verrà emesso a febbraio, relativo ai consumi di gennaio. Tale valore – così Hera - è quindi da intendersi come valore medio: le specifiche riduzioni delle singole bollette, rispetto alla corrispondente di dicembre, dipenderanno dai consumi dei singoli utenti, dal regime Iva di partenza, dal contributo del conguaglio sulla geotermia dell’ultimo trimestre 2022 e, infine, dalla tipologia di tariffa contrattualmente definita". Solo nel periodo ottobre – dicembre 2022, prosegue la multiutility, "la fissazione del prezzo per la componente geotermica – rimarcano dalla multiutility - ha permesso una riduzione di costi di 3,6 milioni di euro (più Iva) per gli utenti ferraresi rispetto a quanto sarebbe stato con la precedente modalità tariffaria". Rispondendo alle critiche che sono giunte da più parti, Hera tiene a precisare che "il prezzo definito per il calore prodotto dalla geotermia, 155 €MWh appunto, è il prezzo "finito" del calore consegnato ai clienti con il teleriscaldamento. Al contrario, il prezzo del gas include esclusivamente il costo della materia prima. A questo vanno sommati tutti gli ulteriori costi di trasporto, distribuzione, oneri e maggiorazioni di sistema, che vanno ad aggiungersi al costo della materia gas e rappresentano una parte importante della bolletta finale".

Oltre a questi, "devono essere considerati anche i costi legati alla gestione delle caldaie: i costi di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di pronto intervento, nonché per il periodico riacquisto delle stesse. Tutte voci e spese che, invece, nel caso del servizio di teleriscaldamento Hera già ricomprende nel prezzo finale applicato ai clienti". Pertanto, osservano dalla multiutility, "riteniamo opportuno osservare che questo confronto non è coerente né accurato".

re. fe.