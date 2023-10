Teleriscaldamento, altre scintille. Rete civica di nuovo sulle barricate: "Risparmio risibile, è propaganda"

Quello stipulato tra Hera e il Comune sul teleriscaldamento è un "accordo propaganda". La Rete civica contro i rincari del teleriscaldamento torna sulle barricate ‘salvando’ del documento recentemente sottoscritto da amministrazione e multiutility "solamente il price cap". Per il calore prodotto da fonte geotermica, l’accordo integrativo introduce un ’tetto’ massimo al valore assunto da una particolare componente relativa al prezzo finale del gas, quella copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, pari a 45 centesimi al metro cubo. Verrà poi applicato al prezzo del calore mensilmente definito uno sconto pari a cinque euro per megawatt ora, secondo quanto prevede l’accordo. "Ma i risparmi per i cittadini ferraresi saranno tutt’altro che considerevoli". Katia Furegatti si incarica di dare la linea politica, mentre Massimo Buriani, direttore della cooperativa Castello scende sul piano tecnico. "L’assessore Balboni – spiega Furegatti – in un recente incontro ci aveva promesso che il testo dell’accordo con Hera sarebbe stato condiviso con la Rete, prima della firma. Cosa che, tuttavia, non è avvenuta. Non solo. Nel nuovo documento non viene superato il famoso addendum, di fatto l’amministrazione ha rinnovato la convezione con la multiutility fino al 2040". Se non altro, riconosce la portavoce del gruppo, "viene cancellata la tariffa fissa della componente geotermica. Ma, per capire se questo ‘tetto’ al prezzo sarà così conveniente bisognerà aspettare la nuova tariffazione di Arera".

Gli interrogativi che restano sono due e pesano come macigni. "Perché si è arrivati a questo accordo soltanto dopo mesi in cui la Rete ha portato la voce disperata dei cittadini e ha ingaggiato azioni su più livelli? – si interroga Furegatti –. E, soprattutto, chi restituirà i soldi degli aumenti spropositati ai cittadini?". Buriani ricorre ai numeri per spiegare che con questo accordo "la geotermia non è ancora una soluzione competitiva rispetto al gas". La base di confronto tra i prezzi è tra la nostra città e Modena, in cui opera Hera. "Confrontando i dati – spiega il direttore della coop – emerge che Ferrara paga più di Modena sul teleriscaldamento, nonostante la nostra città abbia la geotermia". Il messaggio è chiaro. "Il problema non è l’ancoraggio del teleriscaldamento al prezzo del gas – prosegue Buriani – il problema è che all’interno del contratto ci sono degli oneri che, pur considerando lo sgravio fiscale concesso sulla geotermia, rendono le tariffe comunque non convenienti". Insomma, calcolatrice alla mano, secondo quanto Hera e Comune "hanno raccontato – chiude – il risparmio per i ferraresi avrebbe dovuto aggirarsi attorno al 40%. Mentre, nella realtà, sarà di poco più del 17%".