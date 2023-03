Teleriscaldamento "Bollette salatissime anche a gennaio Sarà mobilitazione"

di Federico Di Bisceglie

Migliaia di ferraresi alle prese con i rincari del teleriscaldamento. "Chiameremo a protestare i cittadini". La Rete civica, formazione che si è recentemente costituita per dare voce a questo malumore, si sta attivando. E, ora che sono arrivate le ultime bollette, la protesta inizia ad allargarsi sempre di più. Non solo. "I cittadini – si legge in una nota dell’associazione di residenti (circa quattromila) – si sentono sempre di più presi in giro da comportamenti vessatori di Hera, soprattutto per via della scarsa trasparenza dimostrata nei confronti degli utenti del teleriscaldamento". Un passo indietro. "A seguito delle reiterate proteste ricevute da diverse componenti del tessuto locale fin dai primi mesi del 2022 – ricordano i cittadini in una nota al vetriolo – Hera e il Comune di Ferrara hanno istituito un tavolo di lavoro con l’intento di monitorare il problema alla ricerca di soluzioni che potessero alleviare situazioni insostenibili createsi con l’eccessivo aumento dei costi del Teleriscaldamento". Il risultato, però, a detta dei cittadini è del tutto soddisfacente. "Il 14 novembre scorso – spiegano i residenti in una nota – Hera ha inviato una lettera agli utenti nella quale magnificava l’attuazione di un costo fisso per la componente geotermica, stimata attorno al 40% dei consumi pari a 0,155 €Kwh, ben sapendo che con la diminuzione del prezzo del gas che stava avvenendo, questo prezzo fisso sarebbe diventato un aggravio per le utenze: infatti già nella bolletta di gennaio 2023 la media dei corrispettivi di vendita del gas - 0,139 - è inferiore al prezzo fisso stabilito per la parte geotermica nell’accordo dell’ottobre scorso: Hera e Comune hanno propinato agli utenti una bella mela avvelenata". La posizione della multiutility, però, su questo versante porta un altro punto di vista. "La multiutility – proseguono i referenti della Rete – tramite la stampa, ha magnificato il futuro ribasso del 60% della bolletta, merito, secondo Hera, dell’ormai noto accordo col Comune. Ora la bolletta è arrivata e prendendo ad esempio un condominio della Rete Civica, abbiamo confrontato il corrispettivo di vendita indicato nella bolletta di dicembre, pari a 6.902 euro con quello di gennaio pari a 5.581. Non servono esperti matematici per capire che siamo ben lontani dall’illusorio e mistificante ribasso del 60%". Trasparenza. Un punto critico, secondo i cittadini, riguarda la "trasparenza" o meglio, la "poca trasparenza", che imputano alla multiutility che eroga il servizio di Teleriscaldamento. "Hera – scrivono - non è certo prodiga di comportamenti eccessivamente trasparenti, soprattutto essendo in posizione dominante e in regime di monopolio: nonostante le precise disposizioni emanate da Arera con la deliberazione del luglio scorso sul teleriscaldamento, che contiene il testo Integrato in tema di trasparenza del servizio del Teleriscaldamento e Teleraffreddamento, per il periodo di regolazione 1 Gennaio 2020 - 31 dicembre 2023. Eludendo importanti articoli contenuti, Hera spesso non risponde a richieste specifiche degli utenti, che chiedono le copie dei contratti, chiarimenti sulle modalità di ricalcolo in bolletta e soprattutto sulla mancata preventiva comunicazione, 60 giorni prima delle variazioni unilaterali". Da ultimo "sia Hera che il Comune rifiutano o rimandano alle calende greche le richieste di incontro con i rappresentanti di condomini abitati da migliaia di persone".