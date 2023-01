Teleriscaldamento, costi triplicati "Hera, paghiamo più che col gas"

"Per alcuni anni addirittura sono stata a credito con Hera per le bollette legate al Teleriscaldamento. Ora sono addirittura a debito di cinquecento euro". Giovanna Fabbri vive in via Allende, in uno degli alloggi che gestisce la cooperativa il Castello. E adesso è alle prese con un conguaglio salato.

Fabbri, di quanto sono aumentate le bollette?

"Guardi, è molto semplice: io sono sempre stata a credito e ora sono a debito con Hera. Stiamo parlando di importi triplicati da un anno all’altro. E per fortuna che il patto tra il Comune e la multiutility doveva garantire agli utenti legati alla rete di teleriscaldamento delle tariffe più convenienti...".

L’assessore Balboni recentemente ha spiegato che senza questo accordo i rincari sarebbero stati ancora peggiori.

"A me pare che i prezzi si siano alzati e che questo accordo non abbia prodotto alcun tipo di effetto benefico, checché se ne dica. Non solo: nessuno è mai venuto a spiegarci bene come funziona il nuovo piano tariffario alla luce del nuovo accordo. Nè dal Comune, né tanto meno da Hera. Peraltro il pezzo del gas attualmente è molto calato. Dunque il teleriscaldamento, in questo momento, non è per nulla conveniente. Peraltro la multiutility ha detto che non garantisce le dilazioni nei pagamenti. Per cui un utente che non riesce a fare fronte a questi rincari si trova letteralmente strozzato".

Gli impatti delle bollette sui vostri condomini hanno avuto un effetto devastante anche per la tipologia di utenza.

"Ma certo. Qui negli alloggi che gestisce la cooperativa il Castello ci abitano nuclei familiari economicamente non particolarmente solidi. O meglio, persone normali: redditi medio-bassi. Peraltro molti di loro sono pensionati. Ed è per questo che ritengo che ci dovrebbe essere un’attenzione maggiore".

Dunque secondo lei la geotermia, o meglio il teleriscaldamento attualmente non ha prospettive per essere ampliato?

"Ci hanno detto che è il teleriscaldamento, alimentato dalla geotermia, è un sistema particolarmente vantaggioso oltre ad avere un basso impatto ambientale. Sull’impatto ambientale nulla da dire, ma non è ammissibile che un servizio di questo tipo venga a costare più del gas. Ora è così. Ed è francamente inaccettabile. Così come è inaccettabile non avere nessuno che si faccia carico di questa situazione, al netto della nostra cooperativa".

f. d. b.