Teleriscaldamento, Hera e Comune insieme per potenziare la rete con 23 milioni

Tra i progetti più ambiziosi presentati per i fondi Pnrr c’è senz’altro quello di Hera e Comune per l’ampliamento della rete geotermica. Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera. Si parla di 23 milioni di euro. Il piano, che i due soggetti proponenti hanno chiamato ’Potenziamento fonte geotermica di Ferrara ed estensione della rete del Teleriscaldamento efficiente’, è stato candidato nel bando Pnrr nella seconda missione. L’ipotesi progettuale prevede il raddoppio della portata estratta dal sottosuolo con conseguente raddoppio della potenza termica disponibile da geotermia a servizio della rete di teleriscaldamento di Ferrara, che passerà dagli attuali 16 mwt a 32 mwt. A regime (il nuovo piano) garantirà un risparmio di energia primaria fossile di circa 6.506 tepanno, ed eviterà ogni anno l’emissione in atmosfera di 15.635 tonnellate di anidride carbonica, equivalente a eliminare l’impatto energetico di 5.600 appartamenti alimentati a gas naturale. Il progetto, si legge sempre nella scheda, prevede "lo sviluppo della rete di teleriscaldamento per circa 5.620 metri, al fine di allacciare nuovi utenti al sistema". Giusto per rendere l’idea del servizio, con i dati aggiornati al 4 novembre scorso, risulta che le utenze allacciate al teleriscaldamento a Ferrara sono 1.593. Sinteticamente, si potrebbe insomma dire che a Ferrara sono servite dal teleriscaldamento 27.144 unità abitative equivalenti pari al 25% circa del totale delle utenze domestiche ferraresi.