"Teleriscaldamento, il bluff delle tariffe"

Teleriscaldamento, quali tariffe a Ferrara nel 2024? E’ questo il senso della richiesta che Federconsumatori ha avanzato a Hera nella richiesta di incontro inviata nei giorni scorsi. "La questione delle tariffe del teleriscaldamento nella nostra città ha tenuto banco negli ultimi due anni a seguito di aumenti elevatissimi e a nostro parere non giustificati – dice Federconsumatori –. Anche gli accordi tra amministrazione comunale e Hera hanno prodotto risultati insoddisfacenti per i cittadini. A fronte dei forti rincari del servizio in tutta Italia Arera ha aperto un’indagine che ha messo in luce la proliferazione di sistemi tariffari incongrui e a esclusivo vantaggio delle aziende. Da queste premesse Arera ha deciso di regolare il sistema tariffario in modo coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale, così come anche richiesto da Federconsumatori. Arera ha previsto per il 2024 un metodo tariffario transitorio che prevede due opzioni. E’ su questo, in attesa della regolazione definitiva dal 2025 che Federconsumatori chiede chiarimenti a Hera. Nel 2024, come logica vorrebbe, si pagherà di meno? Quanto di meno? O si tratta di un bluff?"