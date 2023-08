Teleriscaldamento, il nodo tariffe "Ora convocate la Commissione"

di Federico Di Bisceglie

Cittadini e politica non potevano rimanere indifferenti rispetto alle novità legate al teleriscaldamento. Infatti, i nuovi criteri sui quali sarà costruita la tariffa, riportati in un recente documento di Arera, fanno già discutere. O meglio, fa discutere la decisione del Comune, comunicata dall’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, di voler inviare alcune considerazioni all’Autorità di regolazione attraverso le quali descrivere la situazione ferrarese nell’ambito della procedura di consultazione avviata dalla stessa Arera. Il primo a porre la questione del coinvolgimento dei cittadini è stato il capogruppo dem, Francesco Colaiacovo. "Chiediamo alla Giunta – si legge in una nota – di aprire una discussione in Commissione consiliare prima di formulare le osservazioni ad Arera entro il 12 settembre, al fine di valorizzare la specificità di Ferrara con il suo patrimonio geotermico, rispetto a un più variegato panorama nazionale ed evitare orientamenti dannosi come quello che ha prodotto l’addendum".

Il documento incriminato è sempre quello: l’accordo sottoscritto tra Comune ed Hera, che fissava il prezzo per la componente geotermica a 155 euro per megawatt-ora. Parallelamente, anche la Rete Civica contro i rincari del teleriscaldamento fa sapere con una nota ufficiale che invierà una documento, in autonomia, ad Arera, chiede un coinvolgimento all’assessore e pone l’accento sul tema dei rimborsi. "L’assessore Balboni – si legge nella nota – dovrebbe dire ai suoi concittadini cosa intende fare per restituire loro i soldi pagati ingiustamente anche e proprio a causa di quell’accordo. La Rete Civica giudica molto positivamente il documento di Arera perché ritenuto un passo importante verso la determinazione di tariffe trasparenti e meno inique. Ora il Comune deve passare dalla propaganda alla soluzione dei problemi e non solo inseguire le giuste iniziative di enti terzi come Arera che non saranno risolutive in tempi brevi".

Ad aggiungersi alla schiera di chi produrrà documenti da inviare all’Autorità, c’è anche Campo Democratico. Per la verità Massimo Buriani, in questo contesto, veste più ‘maglie’. A ogni modo fa sapere che "pur apprezzando l’iniziativa del Comune" la reputa "tardiva". Sì, perché "se si voleva aprire un’interlocuzione con Arera, lo si doveva fare già diversi mesi fa: il problema dei rincari legati al teleriscaldamento non nascono da oggi". Ora che l’autorità ha diffuso il documento con i criteri e che si è resa disponibile a un’interlocuzione con enti locali e associazioni "l’approccio da evitare è quello che il Comune ha adottato nell’ambito della stipula del contratto con Hera". "Riteniamo – conclude Buriani – che i ferraresi abbiano il diritto di sapere che cosa il Comune scriverà ad Arera. Per cui, il mio auspicio è che venga convocata la Commissione".