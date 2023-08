Teleriscaldamento Il prezzo sarà sganciato da quello del gas Il Comune scrive ad Arera

di Federico Di Bisceglie

Una svolta decisiva sul teleriscaldamento. Una risposta concreta, anche in termini di chiarezza, a tutti i cittadini allacciati alla rete. Arera ha infatti, qualche giorno fa, pubblicato il documento che definisce i nuovi criteri sui quali sarà costruita la tariffa del teleriscaldamento. Per la prima volta, si tratta di criteri che avranno una portata nazionale. E, dunque, anche Hera nella nostra città sarà costretta a ‘piegarsi’ a questi nuovi parametri nel nuovo assetto tariffario che avrà valenza dall’inverno termico prossimo. Benché, da ottobre, inizierà una sorta di periodo transitorio. Al documento, poi, potranno essere inviate delle osservazioni da parte degli enti locali. Sono due gli aspetti più rilevanti del nuovo sistema tariffario che, molto probabilmente, faranno la differenza rispetto a quelli attuali. Per prima cosa, il documento di Arera sancisce un principio: il teleriscaldamento sarà ‘sganciato’ dal prezzo del gas e quindi immune alle oscillazioni del mercato. Questo, evidentemente, è un passaggio molto significativo perché, nei mesi scorsi, era stato proprio la formula che legava la tariffa del teleriscaldamento al prezzo del gas a far schizzare alle stelle le bollette. Non solo. La nuova tariffa terrà conto dei costi ‘industriali’ per l’erogazione del servizio. Già queste sarebbero novità rilevanti, ma c’è di più. Infatti, il Comune di Ferrara ha deciso di prendere carta e penna e scrivere ad Arera. L’autorità di regolazione, infatti, dà la possibilità ai Comuni di inviare delle osservazioni sul nuovo impianto tariffario. Ed ecco che dall’amministrazione è emersa la volontà – entro il 12 settembre prossimo – di descrivere dettagliatamente la situazione del teleriscaldamento in città, sottolineando le diverse difficoltà a cui i cittadini hanno dovuto far fronte in questi mesi sopportando rincari esorbitanti. A proporre questa iniziativa è l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni che da mesi sta trattando il dossier teleriscaldamento, confrontandosi a più riprese anche con i residenti e gli esponenti della Rete Civica contro i rincari. "Abbiamo deciso di scrivere ad Arera – spiega l’amministratore al Carlino – perché la situazione che si è venuta a creare a Ferrara merita particolare attenzione. I cittadini, infatti, sono stati pesantemente penalizzati dall’applicazione di tariffe molto salate e il sistema di teleriscaldamento ha gradualmente perso di competitività". Questa progressiva disaffezione alla fornitura che, lo ricordiamo, sarebbe una risorsa formidabile anche in termini di basso impatto ambientale, ha come conseguenza un grosso rischio. "Un servizio di teleriscaldamento troppo oneroso per famiglie e imprese – mette in guardia Balboni – causa il rischio che alcuni si ‘stacchino’ dalla rete e che tornino alle fonti fossili". Va da sé che, con l’introduzione delle nuove tariffe di Arera, la convenzione tra Comune e multiutility – esistente da quasi 30 anni e al centro di aspre polemiche – è di fatto superata. "Con Hera – tiene a rassicurare l’assessore, le interlocuzioni procederanno comunque: sono ancora tante le questioni aperte che devono essere chiarite, nel rispetto degli impegni che personalmente ho preso con i cittadini". Certo è che anche l’amministrazione saluta con favore l’introduzione dei nuovi criteri tariffari sul teleriscaldamento. "La nuova tariffazione che vedremo applicata – chiosa Balboni – rappresenta una prima risposta importante per gli utenti, anche in termini di chiarezza dei parametri: non ci sarà più discrezionalità e tutti i gestori, tra cui Hera, dovranno allinearsi ai principi sanciti dall’autorità nazionale".