Teleriscaldamento, la protesta "Rivedere gli accordi con Hera"

di Federico Di Bisceglie

"Il Comune riveda immediatamente l’accordo con Hera sul Teleriscaldamento". Più che una richiesta assomiglia a un grido di dolore. Un lamento (ragionato) che si leva dal ‘tavolo delle opposizioni’, da semplici cittadini alle prese con bollette-salasso e dagli amministratori condominiali. La sede scelta dagli esponenti delle forze di opposizione (Pd, Articolo 1 e Psi) per lanciare questo appello è iconica: il condominio di via Medini, gestito dalla cooperativa il Castello. Una delle realtà che, in assoluto, ha registrato incrementi maggiori sul versante geotermico. Massimo Buriani, il direttore della coop, sospira una cifra: "Un milione di euro in più per il teleriscaldamento nel 2022 rispetto al 2021". Ad aprire i giochi è Giorgio Scalabrino Sasso (Pd). "La convenzione sottoscritta tra Comune ed Hera – attacca – non solo è inadeguata, ma non ha prodotto nessun effetto pratico e la moratoria del Governo sull’Iva è una misura assolutamente parziale". Buriani, si affida alla forza inoppugnabile dei numeri. "Bollette alla mano – spiega – il prezzo medio della componente geotermica è variato da 63 euro per megawatt ora (202021) a 149 euro l’anno scorso. Il che si traduce in un incremento del 132%". Al netto dei picchi estivi legati al prezzo del gas, la componente dell’accordo comune-Hera sulla quale Buriani chiede "una revisione urgente" è quella che stabilisce il prezzo (fisso) della componente geotermica a 155 euro per megawattora. "Attualmente – spiega – il prezzo del gas è sceso a 54 euro per megawattora, il che significa una cosa sola: chi oggi è allacciato al teleriscaldamento paga molto di più rispetto alle fonti energetiche ‘tradizionali’. Non si capisce cosa abbia spinto il Comune a firmare un accordo così irrazionale. E’ stato un atto incauto". L’unica speranza, dunque, è quella di "riaprire il tavolo negoziale con Hera" che, come ricorda Sergio Golinelli di Sinistra Italiana "dovrebbe essere un’azienda a partecipazione pubblica". Tiziana Davì, Massimo Caselli e Stefano Palara, rappresentanti degli amministratori condominiali scuotono il capo.

Il timore è quello di presentarsi ai condomini con "bollette esorbitanti". Da loro arriva anche la richiesta, direttamente a Hera, di "maggiore trasparenza sulla costruzione delle tariffe legate al Teleriscaldamento". Gianni Squarzanti, esponente del Psi, contesta la mancata "condivisione" con tutti gli attori coinvolti prima di arrivare alla stipula dell’accordo con Hera. Secondo lui, con queste bollette, si "intacca pesantemente il welfare delle famiglie ferraresi". A lanciare, provocatoriamente, l’invito a partecipare alle assemblee dei condomini del ‘Castello’ è il presidente della cooperativa Loredano Ferrari. "Se l’obiettivo dell’accordo tra Comune ed Hera era quello di arrivare a prezzi fuori mercato – spiega Ferrari – è stato raggiunto. Così, però, ci sono 26 mila utenze in difficoltà".