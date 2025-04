Teleriscaldamento, l’affondo di Rete civica: "Balboni-Hera, fuori la verità sull’accordo"

La Rete civica contro i rincari del teleriscaldamento, prende posizione contro l’amministrazione e il vicesindaco Alessandro Balboni all’indomani della firma dell’accordo legato alla corresponsione – da parte della multiutility – di alcuni oneri legati all’attività dell’inceneritore. "L’esperienza scaturita dai recenti accordi Balboni-Hera – si legge in una nota – spacciati per vantaggi economici di circa il 40% sulle future bollette del teleriscaldamento, hanno prodotto al contrario, per il solo 2022 un aggravio certificato (per le famiglie più fortunate ) di circa 1.300 euro che, moltiplicati per 25.000 utenze hanno introdotto nelle casse di Hera un ingente nuova entrata di diversi milioni. Nello stesso periodo, forse per vantaggi occulti elargiti ai cittadini da Hera, alla società veniva diminuito da un milione a cinquecentomila euro l’anno il compenso dovuto dalla multiutility al Comune per l’uso dei pozzi per l’estrazione dell’acqua calda, prorogando fino al 2040 il contratto sul teleriscaldamento". Rete Civica ha "documentato la realtà dei fatti, confermati anche dalla sanzione irrogata ad Hera dall’Autority". Il gruppo di cittadini "non crede a promesse illusorie e finora troppo evanescenti – si legge ancora – proprio come i motivi che hanno indotto l’attuale vicesindaco ad accettare la riduzione del contributo di Hera e la conseguente perdita economica per le casse comunali. Gli iscritti alla Rete Civica hanno abbandonato da tempo i libri delle favole e le promesse del gatto e della volpe. Ora si aspettano di conoscere, dati alla mano, le cifre che determineranno il rimborso sbandierato da Balboni".