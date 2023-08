Teleriscaldamento ’salato’ Siamo al sesto esposto

Arriva il senso esposto contro i rincari del teleriscaldamento. Ma, al netto del dato numerico – considerando che sono circa 25mila le utenze servite dalla rete geotermica, è verosimile che gli esposti si moltiplicheranno – è interessante sapere da chi arriva questo esposto. Si tratta della proprietaria di diversi immobili, che affitta a studenti, uno dei quali si trova in un condominio di viale XXV aprile. Condominio dal quale è, appunto, partito l’esposto destinato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività che sta portando avanti la Rete civica contro i rincari del teleriscaldamento, anche se in questo caso ci sono diversi piani che si intrecciano. Sì, perché come spiega al Carlino C.S. "i rincari legati alle tariffe del teleriscaldamento non fanno solo ‘male’ ai bilanci delle famiglie, ma sono un pessimo biglietto da visita per una città che sempre di più sta crescendo sotto il profilo accademico, ospitando ogni anno migliaia di fuorisede". Ed ecco il punto cruciale. "Tutti gli appartamenti che do in affitto agli studenti – spiega la proprietaria – sono allacciati dalla rete di Teleriscaldamento e, da due anni a questa parte benché in misura differente, hanno registrati rincari fuori dal comune. Nello specifico, nell’immobile di viale XXV aprile, le bollette hanno registrato un’impennata del 111% rispetto ai valori medi che si pagano di norma". Tradotto, in termini economici, "gli studenti affittuari, negli ultimi due anni, si sono trovati a pagare, per il teleriscaldamento, qualcosa come mille euro in più all’anno rispetto a quanto gli era stato preventivato". D’altra parte, osserva la proprietaria, "quando mostro gli immobili e le relative spese condominiali, mi baso sullo ‘storico’ delle bollette. Ma, chiaramente, rincari di questa portata erano tutt’altro che prevedibili". Un passo indietro. "Gli immobili che vengono dati in locazione agli studenti – puntualizza la proprietaria – hanno una regolamentazione che è stata sancita, nel 2018, a fronte della prima grande ‘emergenza’ abitativa dovuta al boom di iscrizioni a Unife. Dunque, per questo tipo di affitti, viene applicato un canone calmierato, in modo tale da agevolare da un lato l’appetibilità della nostra università per i fuorisede, dall’altro per evitare di gravare in maniera troppo esosa sulle famiglie". Tuttavia, è la constatazione a cui giunge la proprietaria degli appartamenti, "le bollette salate, unite alla spirale inflattiva che non accenna ad abbassarsi, annullano pressoché totalmente l’effetto di questo canone calmierato". Ed è per questo – e si torna al punto di partenza – che "i rincari del teleriscaldamento fanno ‘male’ a tutta la città e, in questo senso, anche alla città universitaria". L’auspicio è che "gli esposti – conclude – servano a far avviare delle procedure di verifica verso Hera e che la multiutility restituisca ai cittadini i proventi dell’applicazione di queste tariffe esorbitanti".

Federico di Bisceglie