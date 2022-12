Teleriscaldamento, via al progetto Dal Pnrr fondi per il potenziamento

di Federico Di Bisceglie

Una rivoluzione per il sistema di teleriscaldamento e, più in generale, per la geotermia sul territorio. Dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è arrivato il via libera al finanziamento al progetto presentato da Hera e dal Comune. A incassare il maxi malloppo da quasi 23 milioni di euro sarà la multiutility. Il piano, che i due soggetti proponenti hanno chiamato ’Potenziamento fonte geotermica di Ferrara ed estensione della rete del Teleriscaldamento efficiente’, è stato candidato nel bando Pnrr nella seconda missione. L’ipotesi progettuale prevede il raddoppio della portata estratta dal sottosuolo con conseguente raddoppio della potenza termica disponibile da geotermia a servizio della rete di teleriscaldamento di Ferrara, che passerà dagli attuali 16 mwt a 32 mwt. "La conseguente variazione del mix produttivo del sistema di teleriscaldamento – si legge nella scheda di sintesi – ridurrà sensibilmente la generazione di calore da caldaia a gas, decarbonizzatndo ulteriormente il sistema Ferrara". Stando alle stime elaborato di concerto tra la multiutility e il Comune, "a regime (il nuovo piano) garantirà un risparmio di energia primaria fossile di circa 6.506 tepanno, ed eviterà ogni anno l’emissione in atmosfera di 15.635 tonnellate di anidride carbonica, equivalente a eliminare l’impatto energetico di 5.600 appartamenti alimentati a gas naturale". Insomma i vantaggi sarebbero a più livelli: non solo si amplierebbe la rete di teleriscaldamento, ma si otterrebbero delle performance ambientali piuttosto importanti. Riducendo le emissioni nell’ambiente. Il progetto, si legge sempre nella scheda, prevede "lo sviluppo "della rete di Teleriscaldamento per circa 5.620 metri, al fine di allacciare nuovi utenti al sistema". L’investimento candidato al bando ammontava a circa quaranta milioni. Oltre 27 destinati al potenziamento della fonte geotermica attraverso il raddoppio della portata prelevabile. E dodici milioni e mezzo nello sviluppo di nuove reti di trasporto e distribuzione di calore. La cosa interessante è che si tratta del progetto più importante per dimensione economica su scala nazionale. Chiaramente, oltre ai fondi concessi in forza dell’aggiudicazione del bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è prevista una partecipazione economica da parte della multiutility.

Il servizio. Giusto per rendere l’idea del servizio, con i dati aggiornati al 4 novembre scorso, risulta che le utenze allacciate al teleriscaldamento a Ferrara sono 1.593. Sinteticamente, si potrebbe insomma dire che a Ferrara sono servite dal teleriscaldamento 27.144 unità abitative equivalenti pari al 25% circa del totale delle utenze domestiche ferraresi. Ma torniamo per un minuto a guardare i dettagli del progetto. Stando a quanto emerge dalla classifica pubblicata sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, guidato attualmente dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, il piano presentato da Hera ha ottenuto un punteggio piuttosto alto, pari a 77 punti. Come detto, si tratta di un finanziamento di 22milioni e 876 mila euro.