Telethon, donazioni record: "Grande cuore di Ferrara"

La città di Ferrara celebra due importanti traguardi nella lotta alle malattie neuromuscolari: i risultati straordinari della raccolta fondi 2024 di Fondazione Telethon nella provincia, che ha raggiunto 56.048,87 euro nel 2024, e l’apertura di una nuova sezione dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm) dopo che la precedente chiuse nel 1997. Dal 2004 ad oggi, il totale raccolto ammonta a 1.363.151,62 euro, una dimostrazione concreta della generosità della comunità. L’annuncio è stato dato dalle due associazioni e dall’assessore Cristina Coletti, la quale ha sottolineato l’importanza del contributo della cittadinanza: "La presentazione del bilancio di Telethon è un appuntamento fisso per rinnovare la nostra stima e riconoscere la generosità dei ferraresi. Grazie all’impegno di volontari e donatori – le sue parole –, dal 2004 ad oggi sono stati raccolti oltre 1,3 milioni di euro nella nostra provincia, una cifra che testimonia la fiducia nella ricerca scientifica".

Oltre ai dati incoraggianti della raccolta fondi, la grande novità riguarda l’apertura di una nuova sezione Uildm in città, dopo la chiusura della precedente nel 1997. Claudio Benvenuti, ex coordinatore provinciale di Telethon e promotore della nuova sezione ferrarese di Uildm, ha espresso soddisfazione: "Questo risultato rappresenta un nuovo inizio per tante famiglie che potranno finalmente contare su un punto di riferimento locale, come accade già in altre città italiane".

Fondata nel 1961, opera per migliorare la qualità della vita delle persone affette da distrofia muscolare, promuovendo l’integrazione sociale e sostenendo la ricerca. In sinergia con Telethon, ha contribuito alla nascita di centri specializzati come i Centri Nemo, fondamentali per l’assistenza clinica e riabilitativa. Omero Toso, vicepresidente nazionale Telethon, ha evidenziato l’importanza dell’alleanza tra le due realtà: "Grazie al sodalizio con Uildm, la terapia genica italiana è diventata un riferimento mondiale. Il nostro impegno è garantire che la ricerca si traduca in cure accessibili, perché nessuno venga lasciato indietro". In occasione della Giornata delle malattie rare di domani, queste notizie assumono un valore simbolico ancora più forte. Ferrara torna a essere protagonista nella lotta alle malattie neuromuscolari, dando nuova speranza a chi convive con queste patologie e alle loro famiglie.