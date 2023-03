Telethon, raccolti oltre 49mila euro per la lotta alle malattie rare

A Ferrara raccolti oltre 49mila euro per Telethon. Presentato lunedì, nella sala dell’Arengo del municipio, il consuntivo della campagna di raccolta fondi 2022 della Fondazione Telethon. All’incontro sono intervenuti l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti, il coordinatore provinciale della Fondazione Telethon Claudio Benvenuti e il segretario dell’Avis comunale e consigliere di Avis provinciale Alessandro Cattabriga. "Fa piacere patrocinare e collaborare con Telethon - ha spiegato l’assessore Coletti - una realtà associativa di grande valore, che si impegna in un ambito che è quello della ricerca biomedica, dove non si fa mai abbastanza. La missione di Telethon è quella di curare le malattie genetiche rare grazie all’approfondimento della ricerca. L’amministrazione comunale vuole essere al fianco di questa associazione che muove principi di grande spessore". I numeri della raccolta fondi per la Provincia: al 31 dicembre scorso, la cifra di 49.143 euro, circa il 21,64 % in più rispetto alla raccolta del 2021. Claudio Benvenuti ha espresso profonda riconoscenza a tutti coloro che hanno dato il loro contributo, ai volontari che si sono impegnati sul territorio, ai partners come Bnl, Avis Provinciale e Comunale di Ferrara, Anffas Provinciale. "Telethon dal 1990-aggiunge Benvenuti-investe nella migliore ricerca per arrivare alla cura delle malattie genetiche rare e che punta a trasformare i risultati di una ricerca scientifica di eccellenza, selezionata, condivisa e sostenuta nel tempo, in terapie accessibili". La prossima raccolta fondi Telethon a Ferrara sarà il 6 e 7 maggio, con un banchetto e vendita biscotti ‘cuori di mamma’. A livello provinciale i volontari a sostegno di Telethon sono 50, a tal proposito presentata la campagna ‘dona il tuo tempo per noi’. Alessandro Cattabriga ha aggiunto che Avis ha sostenuto la raccolta Telethon con le sezioni di Bondeno, Massa Fiscaglia, Portomaggiore, Lagosanto e Ferrara.

Mario Tosatti