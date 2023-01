Televisori e pc, calano gli acquisti "La recessione è già nello shopping"

di Matteo Radogna

Neanche le feste, periodo propizio agli acquisti, sono riuscite ad invertire la tendenza: i pc non sono più quell’oggetto del desiderio che garantivano profitti assicurati. I consumatori stringono la proverbiale cinghia e, concentrandosi sui beni di prima necessità, comprano sempre meno computer, elettrodomestici, abbigliamento e accessori sportivi. Anche nel Ferrarese il mercato dei computer è in sofferenza, gli acquisti sono infatti crollati in maniera repentina. Soprattutto nelle vendite online si registra un meno 20 per cento e un meno 14 per cento in quelle relative ai negozi. I dati emergono dallo studio effettuato dalla società di analisi Gartner, che registra complessivamente un meno 29 per cento negli acquisti di pc a livello nazionale. Numeri che migliorano leggermente nel territorio ferrarese. Il motivo di questo calo oltre all’inflazione? Sempre lo studio di Gartner rileva che molti consumatori hanno già in casa un pc di ultima generazione, comprato durante la pandemia, e ora l’aumento dei prezzi sui beni di prima necessità sta frenando qualsiasi motivazione all’acquisto, facendo scendere la domanda di pc da parte dei consumatori al livello più basso degli ultimi anni. Resistono invece telefonini (più 4 per cento) e tablet, anche sotto la spinta delle istituzioni scolastiche e dei governi che hanno aumentato la spesa per quei dispositivi per facilitare l’e-learning. I colossi dell’informatica per correre ai ripari stanno già pensando a soluzioni. Quella che, infatti, si potrebbe profilare all’orizzonte è una vera e propria guerra. Senza spargimenti di sangue, ma non per questo meno cruenta. Le vendite dei personal computer rallentano e le industrie produttrici sembra che si diano da fare per invertire la tendenza.

E a beneficiarne, una volta tanto, potrebbero essere proprio gli utenti. Per ora sono soltanto postulati, perché sia online che sugli scaffali i prezzi restano quasi inalterati. In molti ricordano con nostalgia il boom della fine degli anni ‘90, quando l’esplosione della rete internet faceva schizzare alle stelle le vendite. Ora la situazione è cambiata. I consumatori si tengono stretti i loro vecchi computer e aspettano a cambiarli. Anche nel Ferrarese il trend si conferma: c’è un ritorno alla riparazione più che all’acquisto. Cosa che non accadeva da tempo. Marco Cervellati, uno dei titolari della Comet, conferma il trend: "Sì, i personal computer hanno registrato un calo notevole. Dai numeri in mio possesso, alla luce degli ultimi rilevamenti, parliamo del 14 per cento. Il motivo? Sono due sostanzialmente le ragioni di questo calo. In primis, la fine della pandemia, periodo in cui molto avevano acquistato pc e, quindi, hanno delle macchine recenti e aggiornate; in secondo luogo, l’inflazione e il caro bollette che hanno colpito il potere d’acquisto in modo sostanziale".

C’è un altro prodotto cosiddetto tecnologico che ha subito un calo nelle vendite: "I televisori – prosegue Cervellati – grazie al digitale terrestre hanno fatto registrare un’impennata. Poi, anche qui, nell’ultimo anno dobbiamo registrare una diminuzione notevole degli acquisti". Si salvano i telefonini: "Nell’ultimo anno hanno fatto registrare un più quattro nelle vendite – conclude Cervellati –. Il cellulare ormai è considerato indispensabile, anche in un momento di grave crisi". I tempi cambiano e, chi l’avrebbe detto, anche il vecchio pc non è più una sicurezza per le case produttrici.