"Temperature fuori controllo"

Un ragionamento sul clima e sulle temperature sempre più incontrollate lo fa Gianni Ragazzi. "Ormai si può sicuramente dire che dobbiamo abituarci – sostiene – è così imprevedibile che non sappiamo più come comportarci. Il dato di fatto è che gli inverni che abbiamo vissuto nei decenni scorsi sono indubbiamente cambiati, quando si registravano temperature rigide e c’era anche la neve in pianura. Adesso si registrano temperature anomale con cambiamenti di 8-9 gradi nell’arco dell’arco della giornata, come l’insolito caldo di questi giorni. Tra l’altro questi sarebbero i giorni della merla, quelli più freddi in assoluto. Ma come stiamo vedendo la situazione è ben diversa".