Ferrara, temperature in calo: al via la salatura delle strade provinciali

Ferrara, 27 gennaio 2023 – Usciranno fin dalle prime ore del pomeriggio di oggi i mezzi della Provincia (16 autocarri più un trattore) per una salatura

preventiva dell’intera rete stradale (quasi 800 chilometri). La decisione è stata presa dopo avere consultato i bollettini meteo che danno temperature in calo, specie durante le ore notturne. Visto che le stesse previsioni non danno pioggia per i prossimi giorni, che dilaverebbe il sale

sparso, in Castello Estense si è dunque deciso di mettere in sicurezza tutte le 76 strade di competenza, comprese le rampe di accesso al polo ospedaliero di Cona. L’uscita di tutti i mezzi a disposizione è dunque prevista nel pomeriggio e l’operazione sarà conclusa entro la tarda serata.

Ogni intervento di salatura preventiva della rete stradale costa alla Provincia circa 30 mila euro, interamente finanziati dal Piano neve.