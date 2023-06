"Tempi di attesa lunghi Così mi dovrò rivolgere alla sanità privata"

Caro Carlino,

è noto che, per quanto riguarda la salute, è bene effettuare controlli preventivi onde evitare spiacevoli conseguenze, convinto di tale asserzione mi sono recato dal medico per un controllo che necessitava di un particolare esame che ho fatto al Delta. Il mio medico ha ritenuto opportuno continuare nella diagnosi prescrivendomi un ulteriore accertamento, in farmacia mi hanno detto che per quest’anno non era neanche il caso di parlarne, nessun posto disponibile. Mi sono rivolto al numero verde dell’USL di Ferrara che, molto gentilmente, mi ha fornito il numero diretto del laboratorio: 0532 236285; ho telefonato alle 9.55, innumerevoli volte ho ricevuto il messaggio “interno non disponibile attendere in linea risponderà un operatore” alle 10.01 interruzione della telefonata. Evidente che il personale del laboratorio era molto impegnato oppure, molto probabile, il personale è insufficiente. Dovrò rivolgermi ad una struttura privata con mia grande soddisfazione.

Giancarlo Vicentini

* * *

FERRARA-MARE AI COMUNI

GIUSTA L’IDEA DI MAGGI

Caro Carlino,

ho letto con estremo interesse l’articolo pubblicato sul Carlino e relativo all’idea lanciata dall’assessore Andrea Maggi relativa alla superstrada Ferrara Mare. Mi sembra una proposta ottima e di buon senso: da molti, troppi anni, la superstrada del mare è occupata da cantieri che di fatto, non risolvono i problemi che l’affliggono. La situazione recentemente è ancora peggiorata, dalla settimana scorsa è chiuso un intero tratto per una voragine che si è aperta sul manto stradale e non si ha notizia di riparazioni. Ecco che l’idea di Maggi è quella giusta: un consorzio, aperto a privati che potrebbero avere vantaggi economici realizzando una o più stazioni di servizio, che la prenda in gestione o in acquisto e che, essendo direttamente interessato, darebbe la giusta manutenzione alla strada. Non possiamo permetterci di avere una superstrada strategica dal punto di vista commerciale e turistica ridotto così, da terzo mondo! Gli esempi analoghi, come citato dall’articolo, non mancano. Basta avere il coraggio e la voglia di fare. Grazie,

Luciano Zapparoli